RSCA Futsal rekent tegen Sporting Paris opnieuw op Fits: “Elk doelpunt maakt me gelukkig”

Onthoud de naam: Rafael Nogueira da Silva. Kortweg Fits. De dertigjarige Braziliaan heeft de voorbije jaren een stevige internationale reputatie opgebouwd. Zijn jarenlange passage bij Benfica is daar niet vreemd aan. Fits lijkt al dat goede meteen te bevestigen bij RSCA Futsal. We verwachten niet dat er veel matchen zullen zijn waarin de spits niet zal scoren. Tegen AMF Charleroi deed hij dat alvast meteen vijf keer. “De tegenstand was niet al te sterk, maar desondanks bleven we geconcentreerd. Elk doelpunt maakt me gelukkig. Ik ben dus momenteel zeer gelukkig.” (lacht)

Goede eerste indruk

Intussen verblijft Fits al ruim twee weken in ons land. Wat zijn de eerste indrukken? “Ik kwam op 25 juli toe in Zaventem. De eerste dagen had ik nog vrij, zodat ik samen met mijn landgenoten Roninho en Roncaglio het land wat kon verkennen. Natuurlijk kwam ik onder de indruk van Gent, Brussel en Brugge. Begin augustus hebben we dan de trainingen aangevat. Na het fysieke werk volgde de eerste match tegen AMF Charleroi.”

“Vrijdag zal de tegenstand tegen Sporting Paris veel zwaarder uitvallen. Dat wordt een eerste testje. De Franse ploeg is een team van ons niveau. In de Main Round van de Champions League zullen we hen trouwens opnieuw ontmoeten. RSCA (Halle-Gooik) is me bekend, maar jullie competitie niet. Dat wordt een ontdekkingstocht.”

Familieman

Het ziet er sterk naar uit dat de integratie van Fits vlot zal verlopen. “Ik ben hier gelukkig niet alleen. Mijn vrouw Letitia en mijn kinderen Valentina (vijf jaar, red.) en Cristian (één jaar, red.) zullen ook in België verblijven. Momenteel woon ik nog in Okegem, maar het is de bedoeling om kortelings naar Moorsel te verhuizen. Veel aanpassingsproblemen verwacht ik inderdaad niet. Ik ben ook niet de enige Braziliaan bij RSCA.” (lacht)

