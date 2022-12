RSCA Futsal probleemloos naar kwartfinale van beker van België na ruime winst tegen Besiktas Gent

Doelpuntenfestival

Na de rust kwam het doelpuntenfestival er uiteindelijk wel. Jelovcic haalde meteen uit met een zware knal. Dillien scoorde drie keer en Diogo trof ook nog eens twee keer raak. Fits pakte eveneens zijn doelpunt mee. Besiktas raakte niet meer uit de omknelling. De ruime voorsprong liet toe om enkele jongeren na de rust speelkansen te geven. Luca Cragnaz geeft meer duiding. “Gezien onze ruime voorsprong was het opportuun om jongeren als Nick Jacobs, Gil Dekerf en Diego Sanchez speelminuten te bieden. Die jongeren doen goed hun best en moeten stilaan meer proeven van het grote werk. Het halen van de kwartfinale was op zich logisch, maar ik ben blij dat al bij al de focus er meteen was bij mijn spelers. Vrijdag nemen we de draad weer op in de competitie. Ook daar zijn we nog ongeslagen. We verdedigen onze leidersplaats in Eiden Dorp. De Limburgers zijn uitstekend aan het seizoen begonnen en staan momenteel op een mooie vijfde plaats. We kunnen hen maar beter niet onderschatten. Het tactisch plan zal moeten kloppen.”