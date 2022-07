RSCA Futsal organiseert meteen Main Round van Champions League: “Start met een gouden randje”

RSCA wil de start bij de elite van het futsal niet missen. Nadat eerder Benfica werd gestrikt om op 4 september in Roosdaal een galawedstrijd te komen spelen, kreeg men van de UEFA nu de toelating om een poule van de Main Round in de Champions League te organiseren. Sportief manager Lieven Baert is terecht fier. “Na het behalen van de landstitel hebben we onze kandidatuur ingediend bij de UEFA. Nadien begon als het ware de processie van Echternach. Vorige week kregen we bericht dat alles in orde was. Een dag later werd die toezegging weer ingetrokken wegens mogelijke moeilijkheden met de loting. We hebben toen aangedrongen en gezinspeeld op het gegeven ‘RSCA’. De UEFA ging mee in het verhaal en enkele uren kwam alles alsnog voor elkaar. Waarvoor grote dank. Voor RSCA Futsal wordt het nu een start met een gouden randje.”