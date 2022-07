RSCA Futsal mikt ook op vrouwen en beloften: “We willen op drie fronten strijden”

Sportief manager Lieven Baert geeft meer duiding bij de structuur. “Uiteraard kent iedereen de mannenploeg in eerste nationale. Ik wil aanstippen dat we sinds vorig jaar ook over een volwaardige damesploeg beschikken. Vanaf vijf jaar kunnen jonge speelsters doorstromen tot de A-ploeg. Bij de dames gebeurt dat vaak op jongere leeftijd dan bij de mannen. We hanteren bij de dames het principe van RSCA. Enkel spelers die zelf werden opgeleid, zullen op termijn doorstromen. Vorig jaar strandde de ploeg op de zesde plaats. We willen minstens even goed doen in de komende campagne. Het niveau van de dames mag zeker niet onderschat worden. Twee speelsters werden recent opgeroepen voor de nationale ploeg. Ex-speler Aldo Redivo traint de groep. Op 13 augustus organiseren we een talentendag. Iedereen is welkom vanaf tien uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de club. We willen dus op drie fronten strijden, want er is ook nog de jeugdwerking.”