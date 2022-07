RSCA Futsal mikt ook op dames en beloften: “We willen op drie fronten strijden”

Sportief manager Lieven Baert geeft meer duiding bij de structuur. “Uiteraard kent iedereen de mannenploeg in eerste nationale. Ik wil aanstippen dat we sinds vorig jaar ook over een volwaardige damesploeg beschikken. Vanaf vijf jaar kunnen jonge speelsters doorstromen tot de A-ploeg. Bij de dames gebeurt dat vaak op jongere leeftijd dan bij de mannen. We hanteren bij de dames het principe van RSCA. Enkel spelers die zelf werden opgeleid, zullen op termijn doorstromen. Vorig jaar strandde de ploeg op de zesde plaats. We willen minstens even goed doen in de komende campagne. Het niveau van de dames mag zeker niet onderschat worden. Twee speelsters werden recent opgeroepen voor de nationale ploeg. Ex-speler Aldo Redivo traint de groep. Op 13 augustus organiseren we een talentendag. Iedereen is welkom vanaf tien uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de club. We willen dus op drie fronten strijden, want er ook nog de jeugdwerking.”

Beloften

Het parcours van de beloften is gelijkaardig. Ex-speler en assistent-coach bij de A-ploeg Rafael Teixeira ontfermt zich over de jeugdwerking. “Binnen de club kennen de supporters me uiteraard als speler en nadien als assistent van Luca Cragnaz. Nu ben ik verantwoordelijk voor de hele jeugdwerking. Het gaat om een futsalschool, waar men vanaf de kleuterjaren al terecht kan. Het is uiteraard de bedoeling om het hele parcours af te leggen tot de A-ploeg. Het klopt dat RSCA – voorheen Halle-Gooik – teert op een grote inbreng van buitenlandse toppers. Toch hebben we oog voor de integratie van de jeugd. Diego Sanchez, Nick Jacobs, Sem Christiaens en Gilles De Kerf proefden al van eerste nationale. Sommigen gingen eerder al mee op stage of proefden van het avontuur in de Champions League. RSCA leverde recent vier spelers aan de nationale U19! Ook voor de beloften is er een talentendag voorzien. Op 7 augustus mag iedereen zich melden in Roosdaal. Graag vooraf wel even aanmelden. Ik kan trouwens meedelen dat alle wedstrijden en trainingen van RSCA volgend seizoen in Roosdaal zullen doorgaan. De zaal is grotendeels klaar. De komende vijf weken worden de laatste werkzaamheden afgerond, zodat we begin september de zaal echt kunnen inwijden met de galamatch tegen Benfica.”