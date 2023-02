RSCA Futsal met één voet in bekerfinale na overtuigende winst in Charleroi

Futsal eerste nationaleAnderlecht heeft in de heenwedstrijd van de beker van België goede zaken gedaan. De ploeg won met 0-3 in Charleroi, zodat de terugwedstrijd over veertien dagen met vertrouwen tegemoet kan gekeken worden. Paars-wit speelde een goede eerste helft en een verstandige tweede helft. Het resultaat was een verdiende overwinning.

Charleroi had aan Walter Bassegio gevraagd om samen met Mbo Mpenza de aftrap te geven. Voor wie zou de ex-coryfee van Anderlecht supporteren? Een gulle lach verschijnt. “Ik supporter voor de sport. Ik ben kind aan huis in Charleroi, maar mijn hart klopt nog elke dag voor paars-wit. Het deed me dan ook deugd dat de futsalsupporters van Anderlecht mijn naam scandeerden voor de aftrap. Regelmatig ben ik trouwens aanwezig op een futsalmatch. Het spelletje kan me echt bekoren. Ik overweeg trouwens om de Final Four van RSCA bij te wonen.”

Volledig scherm Walter Baseggio en Mbo Mpenza gaven samen de aftrap. © RV

Goede leerschool

Anderlecht had lessen getrokken uit de moeizame competitiewinst vorige vrijdag. Grello mocht al na drie minuten de score openen. Kort nadien mocht Edu totaal ongedekt de score verdubbelen. Voor de rust was een goed spelend RSCA baas. Na de pauze ging Charleroi meer druk zetten, maar de bezoekers pakten de zaken verstandig aan. De Carolo’s kregen vier grote doelkansen, maar telkens stond doelman Roncaglio pal als een rots in de branding. Charleroi speelde met een meevoetballende doelman, maar dat hield risico’s in. Jelovcic strafte die tien seconden voor tijd pijnlijk af. Charleroi moet nu al op 22 februari met minstens drie doelpunten verschil winnen in Roosdaal.

Volledig scherm Opdracht volbracht: de spelers groeten de fans na de 0-3-winst in Charleroi. © EVL

Korte break

Coach Luca Cragnaz geeft na de goede prestatie in de halve finale zijn spelers vier dagen vrij. “Het is de laatste keer dat we een echte rustpauze kunnen inlassen. De match tegen het failliete Borgloon werd immers geschrapt. Ik gebruik deze korte break om even naar Spanje te gaan. In Granada wordt de finaleronde van de Spaanse beker afgewerkt. Het gaat om een tornooi met acht ploegen met kwartfinales, een halve finale en een finale. Ik maak van die korte trip tevens gebruik om deel te nemen aan een internationale conferentie van coaches.”

Doelpunten

Doelpunten: 3’ Grello (0-1), 6’ Edu (0-2), 40’ Jelovcic (0-3).