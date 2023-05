RSCA Futsal kan niet stunten in Final Four van Champions League: “De wet van de sterkste was duidelijk; we botsten op een superieur Lissabon”

voetbal derde nationale Coach Maxime Annys met Wellen in eindronde: “Eerdere resultaten tellen niet, dit is gewoon een andere wedstrijd”

Is het een voor- of een nadeel je in de eerste wedstrijd van de stijgersronde tegen een team uit je eigen reeks mag aantreden? Dit zal voor Wellen zondag moeten blijken. In de reguliere competitie kwam geelblauw tegen Houtvenne niet verder dan een nul op zes. “Deze wedstrijd kan je in niets vergelijken met de competitie”, maakt coach Maxime Annys zich sterk. “Hier moeten beide teams in die ene confrontatie vol aan de bak. Dat is een ander gegeven.”