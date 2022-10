RSCA Futsal houdt in Bilzen generale repetitie met het oog op de Champions League

Goed nieuws voor futsalliefhebbers! Voor het eerst zal Sporza verslag uitbrengen van de Champions League. Sportief manager Lieven Baert is opgetogen. “De drie wedstrijden van RSCA zullen inderdaad in beeld gebracht worden door Sporza. Niet alleen voor de club is dat goed nieuws, ook voor het futsal in het algemeen is dat een ferme duw in de rug. Het bewijst dat onze sport in de lift blijft zitten. We willen van deze Champions League dan ook een groot futsalfeest maken.”

Onderbroken voorbereiding

Mister Europe

Diogo is een man van vele veldslagen. Mister Europe speelde al tal van Europese campagnes met Sporting Lissabon, Halle-Gooik en nu met Anderlecht. “Met Sporting Lissabon trad ik zelfs al aan in de Final Four. De Champions League is voor mij inderdaad geen onbekende. Het blijft voor iedere zaalvoetballer toch de hoogmis van het futsaljaar. Het feit dat we voor het eerst in Roosdaal mogen organiseren, zorgt uiteraard voor een surplus. Op dat niveau zullen we geen enkele tegenstander onderschatten. Kairat en Palma zijn twee Europese topploegen die hoger op de ranking staan dan RSCA. Sporting Paris is een oude bekende. In de voorbereiding hebben we hen al ontmoet. Toen wonnen we vlot, maar die winst zegt niets. De Fransen waren niet compleet en waren pas aan hun voorbereiding begonnen. Ik wil er trouwens op wijzen dat we vrijdag eerst voorbij Bilzen moeten geraken.”