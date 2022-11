RSCA Futsal hoopt op stunt tegen Europees kampioen Barcelona in Elite Round van de Champions League

Woensdag: Pula-RSCA (20.30 uur)

Donderdag: RSCA-Barcelona (17.30 uur)

Maximiliano Rescia speelde meerdere jaren in Spanje en kan Barcelona goed inschatten. Echt moeilijk is dat niet, vermits de ploeg in mei de Champions League won door in de finale Sporting Lissabon te verslaan. “Veel wijzigingen onderging hun kern sindsdien niet. Dat lijkt me logisch. In de competitie lieten ze recent een steekje vallen tegen Jaén, maar Barça was toen niet voltallig. Indien we naar de Final Four willen, moeten we toch voorbij dit Barcelona geraken. Zeer moeilijk, niet onmogelijk. Vorig jaar verloor Halle-Gooik met 4-6 van Barcelona in de Elite Round, nadat we twee keer op voorsprong waren gekomen. Deze ploeg lijkt me nog sterker dan die van twaalf maanden geleden.”