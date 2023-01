RSCA Futsal hervat de competitie met klinkende 12-3-zege tegen Moeskroen

Futsal eerste nationaleDe champagne tijdens de feesten heeft het voetbalintellect van de spelers van RSCA niet aangetast. Moeskroen plooide massaal terug – wat hun recht is –, maar kreeg toch slaag. Paars-wit won de eerste match van de terugronde met 12-3. Meteen toonde de landskampioen aan dat men klaar is voor de komende clash met Antwerpen.

RSCA moest het stellen zonder enkele titularissen. Manager Lieven Baert geeft een stand van zaken. “Rescia en Cristiano zijn nog geblesseerd, maar zijn op de goede weg. Zeker eerstgenoemde moet in principe de clasico met Antwerpen halen. Nieuwkomers John Lennon en Serginho raakten niet speelgerechtigd. We wachten op enkele documenten. Op Belgisch niveau is alles in orde, maar de federaties uit Portugal (John Lennon) en Brazilië (Serginho) moeten de vrijgave van de spelers officieel maken. Hoelang dat duurt, weet ik niet. Ze trainen mee, zodat ze meteen kunnen ingezet worden.”

Opdracht snel geklaard

Moeskroen was geen partij voor RSCA. Na 2’29” scoorde Grello met een fraai hakje het eerste doelpunt in het nieuwe jaar. Binnen de twee minuten dikten Jelovcic en Tomic aan tot 3-0. Even was het windstil, maar een nieuwe bevlieging van Dillien, Roncaglio, Tomic en Diogo zorgden voor een 7-0-bonus. Kort voor de rust kende de thuisploeg even een dip. Moeskroen profiteerde daarvan door vanuit het niets plots twee keer te scoren. Rust: 7-2. Na de herneming liet de landskampioen het tempo wat zakken. Het was even wachten op doelpunten, maar Tomic brak andermaal de ban. Nadien konden Jelovcic, Grello, Edu en Roninho de score verder opdrijven.

Hattrick

Dragan Tomic scoorde meteen drie doelpunten. “Het werd een gemakkelijke overwinning. Het kwam ons goed uit om tegen Moeskroen te hervatten. Die match liet ons toe om rustig in het ritme te komen. Als je na vijf minuten kunt teren op een 3-0-voorsprong, wordt alles natuurlijk veel eenvoudiger. Ik heb twee weken de batterijen kunnen opladen bij de familie in Servië en ben klaar voor het vervolg. Als we vrijdag winnen tegen Antwerpen, ziet het er mooi uit voor ons. Toch houd ik me niet bezig met veel telwerk.”

Doelpunten

Doelpunten : 3’ Grello (1-0), 4’ Jelovcic (2-0), 5’ Tomic (3-0), 8’ Dillien (4-0), 13’ Roncaglio (5-0), 14’ Tomic (6-0), 16’ Diogo (7-0), 17’ M. Greco (7-1), 18’ A. Greco (7-2), 25’ Tomic (8-2), 29’ Jelovcic (9-2), 31’ Grello (10-2), 35’ Edu (11-2), 36’ Roninho (12-2), 40’ Morando (12-3).

Doelpunten na elf speeldagen : Diogo 16, Jelovcic 15, Tomic 13, Grello 12, Fits 9, Dillien 7, Roninho 5, Roncaglio 5, Rescia 4, Edu 3.