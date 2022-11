RSCA Futsal gaat door op het elan van de Champions League: 3-8 winst in Herentals

Futsal eerste nationaleHoewel Sint-Maarten in de eerste helft leek mee te voetballen, speelde RSCA Futsal een goede match in Herentals. Vooraf werd de verplaatsing gevreesd, maar uiteindelijk behaalde de landskampioen een vlotte 3-8-overwinning. De ploeg blijft ongeslagen en voert samen met Antwerpen de rangschikking in eerste nationale aan.

RSCA kon voor de topper in Herentals rekenen op Steven Dillien. Samen met ploegmakker Grello was die de voorbije dagen met de nationale ploeg aan de slag in Slovenië. “We wonnen de eerste match met 1-3 en verloren het tweede duel met 3-1. Slovenië is al jaren een vaste waarde in de top van Europa, maar ik moet toegeven dat ze momenteel met een verjonging bezig zijn. Het is niet meer dezelfde ploeg als enkele jaren geleden. Toch mogen we terugblikken op een geslaagde mini-stage. Het was goed dat we nog eens samen met elkaar konden optrekken. Pas in maart 2023 moeten we immers terug aan de slag. Dan wachten de duels tegen Oostenrijk en Georgië.”

Enkele cadeaus

Anderlecht begon niet echt overtuigend aan het topduel. Jelovcic ging na vijf minuten in de fout en Bilal Bouri kon de fout genadeloos afstraffen. Paars-wit rechtte de rug. Diogo trapte na een hoekschop de gelijkmaker binnen en nauwelijks één minuut later maakte Jelovcic met een knap schot zijn fout ongedaan. El Fashi zorgde voor de gelijkmaker, maar Tomic en Grello konden RSCA een 2-4-voorsprong bezorgen. We waren amper tien minuten ver in een genietbare topper. Kort voor de rust ging Roncaglio in de fout. Nu strafte Ali Bouri af. RSCA drukte even het gaspedaal in en Tomic en Jelovic zorgden voor een comfortabele 3-7-voorsprong. Finaal werd het 3-8.

Het oordeel van de coach

Coach Luca Cragnaz was tevreden. “Deze zege kwam vlotter dan we vooraf ingeschat hadden. Het klopt dat we voor de rust enkele cadeaus hebben weggegeven. Gelukkig waren we zeer efficiënt. Wie zes keer kan scoren in één speelhelft, komt ver. Na de pauze konden we de zaken rustig consolideren. De voorbije week was niet de meest gemakkelijke. Ik had slechts vier veldspelers op training. Veel spelers hadden interlandverplichtingen. Edu en Cristiano kampten met blessures. Excuses zijn dat niet. We hebben nu één week de tijd om rustig de match tegen Hamme voor te bereiden. Dat moet een generale repetitie worden met het oog op de Champions League.”

Doelpunten

Doelpunten : 5’ Bilal Bouri (0-1), 6’ Diogo (1-1), 7’ Jelovcic (1-2), 8’ El Fahsi (2-2), 8’ Tomic (2-3), 10’ Grello (2-4), 17’ Ali Bouri (3-4), 18’ Tomic (3-5), 19’ en 25’ Jelovcic (3-6 en 3-7), 32’ Fits (3-8).

Doelschutters RSCA na zes speeldagen : Diogo 7, Tomic 7, Jelovcic 5, Rescia 4, Roninho 4, Fits 4, Grello 3, Roncaglio 2, Dillien 2, Edu 2.