RSCA Futsal en RSCA Futures trainden eerste keer samen: twee verschillende sporten, eenzelfde beleving

Toen Halle-Gooik deze zomer opging in RSCA, had men bij de futsalclub meerdere bedoelingen. Eén daarvan was het futsal dichter bij het veldvoetbal brengen. Sportief manager Lieven Baert ziet dat er op dat vlakken stappen worden gezet. “De U9 in het futsal hebben al gemeenschappelijk getraind met de U9 in het veldvoetbal. Volgende week komen de U11 aan de beurt. Deze week kregen we de vraag van Guillaume Gillet (de ex-speler van de A-ploeg ontfermt zich momenteel over de beloften, red.) of de beloften (RSCA Futures komt in 1B uit, red.) eens samen konden trainen. Uiteraard gaat het op dit niveau om verschillende sporten, maar de beleving is gelijkaardig. Het moet de bedoeling zijn om op termijn de jeugd nog meer samen te laten werken.”

De namen van de toekomst

Bij RSCA Futures waren enkele spelers aanwezig die al geproefd hebben van het grote werk. We denken aan Lucas Lissens, Lucas Stassin en uiteraard Guillaume zelf. Wanneer RSCA Futsal met de typeploeg aantrad, was er uiteraard een technisch voordeel voor de futsalspelers. Toch vond iedereen het een fijne kennismaking. Guillaume Gillet reageerde met een kwinkslag. “Neen, ik ga niet meespelen in het onderlinge tornooi. Anders gaan ze me een contract aanbieden (lacht). Uiteraard trainen mijn spelers wel vaak op een kleine ruimte, maar in zaal is toch nog anders.” Gillet zou uiteindelijk toch even meespelen en een meer dan degelijke indruk nalaten in de zaal.

Luca Cragnaz

Futsalcoach Luca Cragnaz was tevreden. “We kozen voor een tornooivorm, waarbij beide ploegen twee teams in stelling brachten. Het was een leuk idee. Wij konden hen het futsal leren kennen. Misschien moeten zij ons nu eens uitnodigen op een veldtraining. Mijn spelers zullen dan zweten (lacht).” Kapitein Grello sloot zich aan bij zijn coach. “Nooit eerder heb ik in Spanje of Italië samen kunnen trainen met een veldvoetbalploeg. Fysiek waren de Futures sterker. Ze zijn jonger en zijn het gewoon om langere afstanden op hun terrein af te leggen. Technisch konden ze ervaren dat de futsalspelers internationale top zijn. Het was een leuke afwisseling in de training die ons moet toelaten om met een fris hoofd de match tegen Bilzen aan te vatten.”

