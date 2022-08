RSCA Futsal begroet Diego Roncaglio op eerste training: “Ik heb enkel positieve zaken gehoord”

Komst van Roncaglio

Ook Diego Roncaglio was op de eerste afspraak aanwezig. De Braziliaanse doelman is de laatste aanwinst van RSCA Futsal. “Ik ben vorige dinsdag aangekomen in jullie land. Vermits er nog niet getraind werd, heb ik de kans gekregen om Brussel en Brugge al eens te bezoeken. Het waren prachtige dagen! Uiteraard ben in naar hier gekomen om te presteren. Ik moet zeggen dat ik enkel positieve zaken heb gehoord over de club. Helemaal onbekend is Halle-Gooik niet. Europees heb ik al drie keer tegen hen gespeeld. Met Cristiano en Fits stond ik samen op het veld bij Benfica. RSC Anderlecht is uiteraard een bekende naam buiten de landsgrenzen.”

Stevige erelijst

In navolging van zijn ploegmakkers Maxi Reschia en Fits beschikt ook Diego Roncaglio over een erelijst om naar op te kijken. “Ik groeide op in het zuiden van Brazilië. Vanaf mijn kinderjaren heb ik steeds voor het zaalvoetbal gekozen. In 2015 begon mijn Europese avontuur. Twee jaar lang verdedigde ik de kleuren van topclub Kairat. Het leuke is dat ik hen in oktober opnieuw tegenkom in de Champions league. Met Kairat speelde ik twee keer kampioen en won ik twee keer de beker. Vandaar verhuisde ik naar Benfica. Met de Portugese topclub won ik drie bekers en één landstitel. In mei behoorde ik nog tot de selectie die aantrad in de Final Four. Daarnaast mocht ik ook zesentwintig keer aantreden met de Braziliaanse nationale ploeg.”