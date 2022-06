RSC Anderlecht Futsal wordt boven de doopvont gehouden met galawedstrijd tegen Benfica

Momenteel wordt er in Roosdaal hard gewerkt om de nieuwe thuishaven van RSCA Futsal in orde te krijgen. De parketvloer is gelegd, aan de tribunes wordt gewerkt. Halle-Gooik neemt definitief afscheid van enkele oudgedienden. Het vertrek van De Bail naar Chatelet raakte eerder al bekend. De aflopende contracten van Keko (optie niet gelicht) en Ivanyak werden niet verlengd. Ook beloftentrainer Frank Brands keert terug naar Nederland. “Ik ben Halle-Gooik dankbaar voor de kans die ik het afgelopen seizoen heb gekregen. Volgend seizoen ga ik in eigen land als hoofdtrainer aan de slag bij ZVV Beringe. Dat is een ploeg die vergeleken kan worden met een Belgische tweedeklasser. Naast de ploegprestaties zal ik ook oog hebben voor de ontwikkeling van de individuele spelers. Daarnaast blijf ik uiteraard aan de slag in mijn eigen zaalvoetbalschool TOF.”

Technische staf

Voorbereiding

Het oefenprogramma van RSCA Futsal krijgt stilaan vaste vorm. Lieven Baert verduidelijkt. “Alle oefenwedstrijden zullen in Roosdaal afgewerkt worden. We beginnen op 5 augustus met een oefenmatch tegen tweedeklasser Montigny. Half augustus hadden we twee wedstrijden voorzien tegen Sokol. De Oekraïense club maakte zich sterk dat ze tegen ons zouden kunnen spelen zoals twee jaar geleden. Nu blijkt dat ze gezien de oorlogssituatie toch onmogelijk het land kunnen verlaten. We zoeken naar een alternatief. Net voor de stage in Turkije (van 17 tot 23 augustus, red.) spelen we nog tegen het Luxemburgse Differdange. Na de stage ontvangen we de Nederlandse kampioen Hovocubo. Op 2 september openen we de competitie in Moeskroen. Twee dagen later spelen we dan in Roosdaal een galawedstrijd tegen het grote Benfica. Gezien de voorbereiding is het niet echt een opener van de campagne, maar we beschouwen het wel als de inhuldiging van de nieuwe zaal en de geboorte van RSCA Futsal. Benfica werd dit seizoen derde in de Champions League, nadat de ploeg na een geweldige halve finale en verlengingen werd uitgeschakeld door Benfica. Als affiche kan Benfica tellen.”