Roy Mauro is klaar voor eerste speelminuten bij RC Mechelen in derby tegen Lyra-Lierse: “Met een plaats op de bank ben ik al gelukkig”

voetbal tweede nationale BLyra-Lierse - Racing Mechelen wordt naast het duel tussen de broers Kurt (RC Mechelen) en Koen Weuts (Lyra-Lierse) naar alle waarschijnlijkheid ook het officiële Racingdebuut van Roy Mauro. De 32-jarige middenvelder begon het seizoen nog bij Londerzeel, maar liet daar in het najaar zijn contract ontbinden. Mauro sloot daarop aan in het Oscar Vankesbeeckstadion om zijn conditie te onderhouden en zette er eind 2022 zijn kribbel onder een contract tot het einde van het seizoen.

Sportief manager Marc Ghys omschreef de komst van Mauro als “Een opportuniteit op alle vlakken”. Niet onlogisch, want de middenvelder doorzwom al aardig wat voetbalwatertjes. Zo debuteerde hij onder de sportieve leiding van Aimé Anthuenis als prof bij Beerschot en verdiende hij daarna zijn sporen bij onder meer Sint-Niklaas, Hoogstraten en Berchem. Nu wordt hij op korte termijn als een versterking gezien op het Mechelse middenveld.

Enerzijds omdat Racing daar al het vaakst te kampen kreeg met schorsingen, maar ook omdat het er met Max Van Der Brempt half november in de derby tegen KV Mechelen voor lange tijd een pion verloor met een knieblessure. In de derby op het veld van Lyra-Lierse zondagnamiddag staat Mauro nu voor zijn debuut bij Racing Mechelen en rest de vraag of dat in de basis is dan wel als invaller?

Bij de zestien

“Elke minuut zal ik ten volle trachten te benutten in dienst van het team”, aldus Mauro. “Maar als ik eerlijk ben, is het nog te vroeg om aan de wedstrijd te starten. Ik speelde dit seizoen nog maar drie wedstrijden bij Londerzeel en daarna moest ik het stellen met trainingen. Dan is het logisch dat het me nog aan matchritme ontbreekt. En tegelijkertijd is het ook gewoon zo dat er momenteel jongens zijn die meer recht hebben op een basisplaats dan ik. Anderen hebben hun sporen bij Racing al verdiend dit seizoen. Nu is het aan mij om de concurrentie aan te scherpen en zelf voor mijn plaats te knokken. Ook ik zal die niet cadeau krijgen.”

Vertrek Londerzeel

“Waarom ik Londerzeel verliet? Omwille van privéredenen. De zwangerschap van mijn vriendin kwam met complicaties op dat moment, mijn vader werd opgenomen in het ziekenhuis en is er nog steeds niet ontslagen én ik stond midden een zware verbouwing. Het werd allemaal te veel in combinatie met de vele verplaatsingen van en naar Londerzeel en ik moest mijn hoofd vrij maken. Voetbal kwam zelfs niet meer op de tweede plaats. In tegenstelling tot de coach (Stijn Geys red.) reageerden andere mensen binnen de club wel begripvol op mijn situatie, maar de weinig menselijke reactie van die eerste maakte dat ik niet verder wilde in Londerzeel.”

Meerwaarde

“Na een tijdje begon het echter weer te kriebelen en bood ik mezelf aan bij Racing om toch bezig te blijven op fysiek vlak. Op training probeerde ik een meerwaarde te zijn en dat wierp z’n vruchten af. Fysiek ben ik klaar en ik voel me hier al helemaal thuis. Met De Paepe, Carrez en Weuts speelde ik eerder al samen en ook Ventôse en Spaenhoven ken ik goed. Aanpassingsproblemen waren er niet.”

Werkpunt

Tijd om Racing te bestuderen had Mauro in overvloed en ook hij zag dat 2022 met een valse noot eindigde. Zo ging groen-wit onderuit bij Berchem (2-1) en leed het nog te vaak onnodig puntenverlies waardoor het slechts 5 op 12 pakte en het jaar afsloot in de buik van het klassement.

“Meer dan eens sprak ik de coach na een wedstrijd waarin ik vaststelde dat we goed speelden, maar het resultaat niet in lijn lag met die prestatie”, bevestigt Mauro. “Zorgen moeten we ons niet maken met dit spelniveau, maar de kansen afmaken wordt wel ons grootste werkpunt in de terugronde. Aan de mentaliteit zal het niet liggen. Iedereen wil zijn truitje nat maken. Maar in een reeks waarin alles zo dicht bij elkaar ligt, doe je pas helemaal mee als je een aantal wedstrijden na mekaar wint. Leider Hades is daar het beste bewijs van. Dat we nu drie wedstrijden hebben in twee weken is wat dat betreft meteen een goede test. Mits goede resultaten staan we mee bovenaan, maar als het tegenvalt, moet je toch ook weer opletten en rekening houden met de ploegen onderaan.”

Verlengd verblijf

“Wanneer ik een gelukkig man ben aan het einde van dit seizoen? Als ik de club iets kon teruggeven voor het vertrouwen dat ze me nu geven. Ik wil er met goede prestaties mee voor zorgen dat we op die top vijf kunnen mikken en de komende periode gebruiken om de mensen hier te overtuigen. Hopelijk komt het dan tot een verlengd verblijf. Net als Berchem, een club waar ik nog altijd zou spelen als bepaalde factoren niet anders hadden bepaald, is Racing Mechelen een traditieclub en het is fantastisch om daar deel van uit te maken.”

In de rand verlengden na Carrez eerder dit seizoen intussen ook De Paepe, Heyvaert en Knollenburg hun contract bij Racing. Vallez revalideert verder na een breuk van het middenvoetsbeentje in de rechtervoet.

