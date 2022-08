Roy Mauro en SK Londerzeel uit beker gewipt ondanks dubbele voorsprong: “Hadden onze momenten nog meer moeten grijpen”

Het bekeravontuur van SK Londerzeel heeft halt gehouden in de derde ronde tegen RAAL La Louvière. Het kwam nochtans op een dubbele voorsprong, maar de neofiet in eerste nationale maakte na de rust het verschil: 2-4.

De thuisploeg kende een droomstart want na drie minuten spelen, profiteerde Siebens optimaal van slecht uitverdedigen om de 1-0 te scoren. Niet veel later werd Laureys de diepte ingestuurd, kapte zijn man uit en schoot de 2-0 knap in de bovenhoek. La Louvière moest nu komen en Roef pareerde een knal van Franco. Tien minuten voor de pauze dé kans op de 3-0 voor SK, maar Laureys schoot centraal onbesuisd over. Met de rust in zicht toonde Roef weer zijn kunnen op een knal van Lambo. Op de daaropvolgende corner kopte Fiore hard raak: 2-1 op een slecht moment voor de thuisploeg.

Na de pauze was de eerste kans voor Londerzeel: Laureys kwam goed in de bal, maar doelman Libertiaux redde zijn plaatsbal in de verste hoek nog net met de vingertoppen. De bezoekers bepaalden voor het overige het spelbeeld, de thuisploeg moest achteruit. Na een dik uur spelen kreeg Vanzo te veel ruimte en hij verschalkte Roef met een knappe verre trap: 2-2. La Louvière rook meer en na een vlotte aanval schoot invaller Soumaré de 2-3 ook weer knap in de verste hoek. Londerzeel kon geen vuist meer maken en in de blessuretijd schoot Franco de 2-4 in de herneming binnen.

Centrale verdediger Roy Mauro zag het plannetje van Londerzeel lange tijd kloppen: “Ik denk dat wij een heel goede eerste helft speelden. We konden er goed uitkomen met onze snelle spelers voorin wat resulteerde in die snelle en verdiende 2-0. La Louvière had wel vaker de bal, maar echt uitgespeelde kansen hadden zij niet want het stond goed bij ons. Wij hadden even voor de rust dé kans op de 3-0, maar die misten we jammer genoeg. Dan was het waarschijnlijk een heel ander verhaal geweest want we voelden wel dat we die derde treffer nodig gingen hebben. In plaats van 3-0 werd het dan 2-1.”

Geen schande

“Ook na de pauze hadden wij eerst een goede kans op de 3-1 maar hun keeper redde fantastisch”, gaat Mauro voort. “Na een uur voelde je wel de vermoeidheid opspelen bij ons en schakelden zij een tempo hoger met de nodige wissels. Toen moesten we onze meerdere erkennen. Wat op zich geen schande is want zij staan ook gewoon al verder aangezien zij volgende week al aan de competitie beginnen.”

Meer rust bewaren

“Al bij al houden wij wel een goed gevoel over aan deze match. Zeker van de eerste helft. Alleen hadden we onze momenten meer moeten grijpen om het af te maken. Van de tweede helft moeten we vooral meenemen dat we meer rust moeten bewaren en de bal in de ploeg moeten houden als we in de problemen komen. Daar gaan we de komende drie weken als team nog hard aan werken zodat we er staan begin september. Want uiteindelijk is het dan dat het om de knikkers gaat.”

Extra oefenmatchen

Door de uitschakeling in de beker van België legde de club nog twee oefenpartijen in eigen huis vast. Zaterdag 20 augustus komt Zelzate om 19.30 uur op bezoek. Op vrijdag 26 augustus wordt om 20 uur partij gegeven aan de U23 van Cercle Brugge. Beide ploegen komen uit in de A-reeks van tweede nationale.

Londerzeel: Roef, Van Der Veken, Caignau (86’ Van Den Bogaert), Pieyns (46’ Vergeylen), Laureys, Yildiz, De Kegel (86’ Taqi), Siebens (46’ Daeseleire), Manuel (73’ De Rock), Mauro, Dellevoet.

La Louvière: Libertiaux, Fiore, Faye, Vanhecke, Vanzo, Lambo Zakari (78’ Lemoine), Azevedo (55’ Soumaré), Franco, Francotte (55’ Gobitaka), Baininwa, Calant (46’ Corneillie).

Doelpunten: 3’ Siebens (1-0), 11’ Laureys (2-0), 45’ Baininwa (2-1), 65’ Vanzo (2-2), 76’ Soumaré (2-3), 94’ Franco (2-4).

Geel: Van Der Veken, Siebens, Mauro, Faye, Vanhecke.