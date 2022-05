Roy Bultheel (Merelbeke) voor eindronde tegen Olsa Brakel: “Geen uur rijden om ons te laten afslachten”

Vorige week stelde KFC Merelbeke de zevende plaats veilig met een spannende 3-2-zege tegen RC Harelbeke. Kampioen Petegem hoeft geen eindronde te spelen, eerste achtervolger Ninove mag rechtstreeks naar eerste nationale en Zwevezele houdt op te bestaan. Zo pakken de Merelbekenaars het vierde eindrondeticket na Olsa Brakel, Lokeren-Temse en Zelzate.

“Dit is de bekroning van ons seizoen”, vindt aanvoerder Roy Bultheel. “De voorbije jaren heeft de club sportief enorme stappen vooruit gezet. Toen ons eerste seizoen in tweede nationale in maart werd stopgezet telden we negentien punten. Dit is pas ons tweede volwaardige seizoen op dit niveau en we hebben er begin mei liefst 45. We mogen heel fier zijn op wat we hebben bereikt.”

Hopelijk nog twee keer knallen

Uit tweede nationale A en B kwamen telkens vier ploegen in de trommel. Merelbeke werd tegen reeksgenoot Olsa Brakel uitgeloot. “Een van de redenen waarom we uitkeken naar de eindronde was een duel tegen ploegen als Lierse, Lokeren of Aalst. Dat zijn mooie affiches voor de spelers en die lokken gemakkelijk een paar duizenden toeschouwers.”

“Het is jammer dat we tegen een ploeg uitkomen die we dit seizoen al twee keer troffen én net als wij geen licentie heeft om te promoveren. Dat geldt voor vier van de acht teams in deze eindronde, wat toch een vreemd gegeven is. Toch gaan we naar Olsa Brakel om er ons ding te proberen doen. Daar verloren we een paar weken geleden nog met 4-1 na een slechte tweede helft. Voor mij is het minstens een uur rijden naar Brakel. Ik ga echt niet naar daar om me te laten afslachten.”

“Omdat we niet hadden verwacht om deze match te moeten spelen is het wel nog afwachten wie er allemaal beschikbaar is, want enkele spelers hadden uitstapjes of communies van de familie gepland. Als we ons kwalificeren zit er nog een thuismatch tegen de winnaar van KVV Zelzate–Lyra Lierse Berlaar in. Hopelijk mogen we nog twee keer knallen.”

Transfer

Merelbeke versterkte zich voor volgend seizoen met een talentvolle verdediger. Het neemt Ward Bernaerts over van de beloften van eersteklasser FC Antwerp.

Eindronde twee nationale: Olsa Brakel - KFC Merelbeke: zondag 15u

