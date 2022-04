Roy Broeckaert (KVV Zelzate): “We proberen er het maximum uit te halen”

KVV Zelzate speelt op zaterdagavond in Wetteren. De fusieclub is nog steeds in de race voor de derde periodetitel, maar daar is Roy Broeckaert (27) niet mee bezig. Al wil hij in het Maurice De Kerpelstadion graag de drie punten pakken.

“Voetbal op zaterdagavond en dan nog op Wetteren, ik houd er wel van. We willen trouwens aanknopen met de zege. Eindronde? Zwijg er ons van. Dan hadden we moeten winnen in Dikkelvenne en hadden we ook tegen Harelbeke de drie punten moeten pakken. Voor die laatste wedstrijd hebben we wel een stevig excuus. De ref floot de wedstrijd kapot en was zeker geen fan van Zelzate. We vroegen geen licentie aan voor eerste nationale en maken ons dus ook niet druk over de eindronde. Maar we proberen wel het maximum uit deze competitie te halen.”

Interprovinciaal jeugdvoetbal

De jeugdwerking van KVV Zelzate kreeg intussen goed nieuws. De club kreeg een driesterrenlabel en mag daardoor volgend seizoen interprovinciaal spelen met de jeugd. Broeckaert is intussen al aan zijn achtste seizoen toe bij de club van voorzitter Stefaan Luca en hij voelt er zich ook goed in zijn vel. “De club zet op alle vlakken stappen. Qua omkadering, qua jeugd en natuurlijk wordt er ook uitgekeken naar het nieuwe complex. En het is toch schitterend dat een club als Zelzate tot in tweede nationale raakte en daar doen we het zelfs niet onaardig. Ik ben blij dat ik daar mijn steentje toe kon bijdragen. Met acht doelpunten en vijf assists leg ik degelijke statistieken voor, maar vooral de waardering van het clubbestuur, de sportieve staf en de supporters doet mijn plezier. En ik krijg de komende weken de kansen om mijn statistieken nog wat op te krikken. In Wetteren gaan we vol voor de drie punten.”

Voorverkoop

Een driepunter in Wetteren zou ook schitterende reclame zijn voor het duel tegen Lokeren-Temse van volgend weekend. Om alles in goede banen te leiden houdt de club ook een voorverkoop aan het jeugdcomplex in de Verbroederingslaan. Op zaterdag 2 april kunnen er van 10 uur tot 18 uur tickets in voorverkoop gekocht worden. Ook op woensdag 6 april (18 uur - 20 uur) en op zaterdag 9 april (10 uur-12 uur) kunnen er tickets aangekocht worden.”