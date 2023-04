Roy Broeckaert (KVV Zelzate) voor duel tegen Erpe-Mere United: “Het is van moeten”

wielrennen juniores Tars Poelvoorde rijdt zaterdag E3 Saxo Classic Juniors: “Tevreden als ik in zo’n zware koers top twintig haal”

Ritwinst in de Ster van Zuid-Limburg, zesde in Gent-Wevelgem! Het gaat hard voor Tars Poelvoorde (17). Door pech miste hij enkele topuitslagen. Dit weekeinde komt hij tweemaal in actie: zaterdag rijdt hij E3 Saxo Classic Juniors, maandag in Waregem het Belgisch kampioenschap tijdrijden.