Rousseau De Poorter (SK Deinze) bekert tegen ex-ploeg Zulte Waregem: “Moeten voor hen niet onderdoen”

Bekerderby woensdagavond in de Dakota Arena. Voorlopig werden voor de achtste finale tussen SK Deinze en SV Zulte Waregem 2.200 van 4.000 tickets verkocht. Voor Steve De Ridder en Rousseau De Poorter is het een wedstrijd tegen hun ex-ploeg.

Na de kwalificatie tegen Eupen (3-0) duimde Rousseau De Poorter voor een thuismatch tegen ex-ploeg Zulte Waregem. Bij de loting werd z’n wens vervuld. “Denk dat het voor elke speler leuk is om tegen je ex-ploeg te spelen”, beseft de 21-jarige inwoner van St-Martens-Leerne. “Volgens mij moeten we niet onderdoen voor Zulte Waregem. Het verschil met SK Deinze is niet groot. We hebben zeker een kans. Jawel, ik heb nog contact met enkele spelers. Met Zinho Gano, Jelle Vossen, Alieu Fadera en Lukas Willen, maar hij is geblesseerd. Ik kreeg al wat berichtjes uit die hoek. Om te vragen of ik zal spelen, maar dat weet ik zelf nog niet.”

Twee letsels

Tot nog toe zit De Poorter aan amper 42 speelminuten. Die verzamelde hij bij twee invalbeurten vroeg in het seizoen tegen Jong Genk en Virton. Bij een botsing met een centrale verdediger van de Luxemburgers blesseerde hij zich aan de arm. En toen hij weer fit was liep hij op training een enkelletsel op. Zodat hij onder trainer Marc Grosjean – de Luikenaar werd eind oktober aangesteld – nog maar aan één selectie zit. Thuis tegen Beveren was hij bij de achttien. In de weinige minuten die hij kreeg mocht hij zich vooral offensief uitleven.

“Eigenlijk kwam ik naar Deinze als defensieve of offensieve middenvelder”, beweert De Poorter. “Tijdens de voorbereiding ben ik toevallig in de spits beland. Ik vermoed dat ook Marc Grosjean in mij eerder een offensieve speler ziet. Op dit moment is dat voor mij ook het beste.”

Nieuwe start

Zonder die twee letsels kreeg hij wellicht al meer speelminuten. Precies daarvoor tekende hij bij Deinze een contract van twee seizoenen met optie op een derde. “Ik heb drie jaar bij Zulte Waregem gespeeld en koos voor een nieuwe start bij Deinze”, besluit De Poorter. “Toen ik besliste was nog niet duidelijk wie bij Zulte Waregem hoofdtrainer zou worden. Had ik geweten dat het Mbaye Leye werd was ik misschien gebleven. Omdat ik zie dat hij jonge spelers kansen heeft. Los daarvan ben ik blij dat ik bij Deinze zit.”