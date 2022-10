Rotweekend voor Rupel Boom dat verliest bij Jong AA Gent (3-2) en ook lichtdebacle tegen Tienen bekoopt met forfaitnederlaag: “Bekijken of evocatie kan”

Neen, dit was niet het weekend van Rupel Boom. Op vrijdag al kregen de Steenbakkers te horen dat de beslissing van het Sportcomité om de stopgezette wedstrijd tegen Tienen te herspelen door het Beroepscomité werd omgezet in een forfaitnederlaag en een dag later ging het ook tussen de lijnen onderuit. Op bezoek bij Jong AA Gent speelden de troepen van trainer Stéphane Demets een van hun beste wedstrijden van dit seizoen, maar bleven ze finaal alweer zonder punten achter, 3-2 was de eindstand.

“We kregen na afloop complimenten van de tegenstander voor onze wedstrijd, maar die had ik liever gekoppeld gezien aan punten”, zegt CEO Geert Van Den Wijngaert. “Onze prestatie was zeker hoopgevend, zo scoorden we zelf voor het eerst twee veldgoals, maar de start kon beter. Al na twee minuten stonden we op achterstand en dat zou niet mogen. Ook de strafschop, eentje waar in tegenstelling tot vorige week geen discussie over bestond, was vermijdbaar. Ik vond Gent iets frisser voetballen en daarmee hebben ze naar mijn mening het verschil gemaakt. De ploeg van Gunther Schepens is trouwens de beste die ik al zag dit seizoen en met Francs Borains, Patro en Luik hebben we nu toch al wel wat titelkandidaten gehad.”

“Dat door deze nederlaag het duel met Jong OH Leuven weer aan spanning wint? Dat is elke week zo als je zelf niet wint, daar moeten we niet flauw over doen. Morgen (maandag red.) steken we de koppen weer bij elkaar om te bekijken hoe we de komende week gaan aanvliegen. Maar ik benadruk dat we tegen Gent niet als een zieke ploeg voetbalden. Een overwinning zou deze groep enorm veel deugd doen.”

Evocatie

Een zege die er nu ook niet lijkt te komen tegen Tienen, want het Beroepscomité veegde alle argumenten van het Sportcomité om het onderlinge duel te herspelen na de lichtpanne van tafel en oordeelde dat Rupel Boom forfaitcijfers krijgt aangesmeerd. Een streep door de rekening van de Steenbakkers, al leggen die zich daar mogelijk toch nog niet bij neer.

“We bekijken of evocatie mogelijk is”, licht Van Den Wijngaert toe. “Het Beroepscomité houdt nergens rekening met de argumentatie van de vorige uitspraak en dat vinden wij heel vreemd. In die mate zelfs dat nu de echtheid van de beelden die wij als bewijsmateriaal aanreikten in twijfel wordt getrokken. Dat is allemaal een beetje overdreven, want wij gaan ons niet bezig houden met het vervalsen van beelden. Als zo’n beslissingen dus al genomen worden op basis van veronderstellingen wordt het héél raar. Maar goed, om in evocatie te kúnnen gaan, moeten we aantonen dat er sprake is van een inbreuk is op het bondsreglement. Dat bekijkt onze jurist momenteel en dan hakken we eerstdaags de knoop door.”