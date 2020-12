Rory Hegelmeers en Rapid Leest sceptisch rond heropstart van competitie in februari: “Weinig realistisch”

Vorige week pleitte Rapid Leest-bestuurslid Kristof Verschuren nog voor een volledige stopzetting van de voetbalcompetitie in deze krant . Maar zijn oproep kreeg dus geen gehoor, want gisteren werd de heropstart vooropgesteld voor 14 februari. Een beslissing die bij de eersteprovincialer op weinig enthousiasme kon rekenen.

“Dit was ons minst geliefkoosde scenario", zegt trainer Rory Hegelmeers. “Als gevolg van onze slechte start betekent dit dat we meer dan de helft van onze wedstrijden moeten winnen. Geen makkelijke opdracht, maar gelukkig recupereerden we de afgelopen weken heel wat van onze geblesseerden. Al wil ik op dat vlak ook niet op de zaken vooruitlopen. De spelers bleven dan wel lopen, maar dat is nog heel wat anders dan trainen, laat staan een voetbalwedstrijd spelen.”

Goesting

“In alle eerlijkheid? Ik zie ons de trainingen niet hervatten in januari. De coronacijfers zijn stabiel, maar ze dalen niet meer. En verder ben ik heel benieuwd naar de gevolgen van de Feestdagen. Ik heb niet de indruk dat veel mensen zich aan de maatregelen zullen houden en dat zal niet zonder gevolgen blijven. Begrijp me niet verkeerd, de goesting om te hervatten is enorm, maar het lijkt me gewoon niet realistisch. Toch kunnen we weinig anders dan ons voor te bereiden alsof de herstart effectief zal plaatsvinden. We kunnen het ons niet permitteren om niet op de afspraak te zijn.”

“En ik begrijp ok wel dat Voetbal Vlaanderen communiceert. Of het nu te vroeg of te laat is, laat ik in het midden. Voor iedereen goed doen is moeilijk. Maar op dit moment zijn er nog heel veel vraagtekens. Er zou vijftig procent van de wedstrijden moeten worden afgewerkt, maar dat is in de huidige omstandigheden eigenlijk onverantwoord.”

Competitievervalsing

“Of dat format een vorm van competitievervalsing is? Ik ben niet bang van de uitdaging. Als het zover is, zullen we er alles aan doen om te trachten ons te redden. Maar onze eerstvolgende opdracht is waarschijnlijk op bezoek bij Ternesse. Als ik je dan vertel dat we thuis amper van die ploeg verloren en er op verplaatsing amper een punt tegen pakten, zegt dat genoeg zeker? Natuurlijk is voetbal geen exacte wetenschap en betekent een sterke start voor de competitiestop niet noodzakelijk een sterk vervolg in februari of omgekeerd, maar het blijft een bizarre situatie.”