Rony Goemaere (SV Ingelmunster) stopt op het einde van het seizoen als T1

De 66-jarige Rony Goemaere stopt op het einde van het seizoen als hoofdtrainer van derdeprovincialer SV Ingelmunster. De Ingelmunsternaar was twee jaar terug meteen enthousiast over de nieuwe opstart van SV Ingelmunster en leidde de club vorig jaar naar de titel in vierde provinciale.

“Toen men besliste om de club opnieuw op te starten met quasi allemaal Ingelmunsternaars of met een verleden bij Ingelmunster, was ik meteen dolenthousiast over dit project", opent Rony Goemaere het gesprek. “Het nieuwe bestuur gaf me als rasechte Ingelmunsternaar de kans om deze nieuwe club op sportief vlak te leiden en we werden vorig seizoen meteen kampioen in vierde provinciale. Super en vooral de beleving rondom de ploeg is fenomenaal. Voor sommige toppers passeerden maar liefst 800 mensen aan de kassa en gemiddeld haalden we een kleine 400 toeschouwers. Toch fantastische cijfers voor een ploeg in vierde provinciale. De club SV Ingelmunster is alvast in volle bloei.”

Gemotiveerd voor de heropstart

“Ook in derde provinciale doen we het niet slecht”, gaat Rony Goemaere verder. “We pakten een negen op vijftien en in onze twee verliesbeurten hadden we beter verdiend. Gezien er maar tien matchen meer op de rol staan, is alles nog doenbaar. We mikken hoog en aangezien er geen eindrondes zijn, willen we zo hoog mogelijk eindigen. Een tweede promotie op rij zou mooi zijn en daar hebben we ook het spelersmateriaal voor. We gaan binnenkort hopelijk heel gemotiveerd terug van start.”

Einde van het trainersverhaal

“Bij Ingelmunster ben ik al een derde of vierde passage bezig. Gezien mijn leeftijd besliste ik om op het einde van het seizoen te stoppen als trainer en de fakkel door te geven aan de jongere garde. Hopelijk wordt de nieuwe coach straks ook een Ingelmunsternaar want dat is en blijft toch het devies van de club. Ik kan straks alvast terugblikken op een mooie trainerscarrière bij vooral Ingelmunster en SC Wielsbeke. Ook aan mijn periode als T2 bij de toenmalige tweedeklasser Ingelmunster hou ik schitterende souvenirs over. Ik stak enorm veel op van coaches als Rik Van de Velde, Henk Houwaart en Hein Vanhaezebrouck en ben nog steeds supercontent dat ik met deze toptrainers mocht samenwerken.”