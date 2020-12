Rony De Vos (Tarteletto-Isorex): “Sophie Wright zal in Gavere beter tot haar recht komen”

Teammanager Peter Bauwens besliste deze winter voor z’n crossploeg geen UCI-licentie aan te vragen. Voor het veldritseizoen 2021-22 is dat wel de bedoeling. Toekomstgericht werd Febe Schokkaert aan het crossteam toegevoegd. Het ziet er naar uit dat de Zottegemse, die geen UCI-punten heeft, pas op het BK in Meulebeke haar eerste cross kan rijden. Ook Sophie Wright had geen punten. Zij trok vorig weekeinde naar Slovakije, werd er derde en kan dankzij de twintig UCI-punten zondag in Gavere meedoen.

Uitkijken naar Gavere

“Eigenlijk had ik vorig jaar al contact met Sophie Wright, maar toen kreeg ze van haar wegploeg geen toestemming om te crossen”, verduidelijkt Rony De Vos. “Volgend wegseizoen wordt ze bij het UCI-team Ljubljana ploeggenote van de Italiaanse Marta Bastianelli, vorig jaar winnares van de Ronde van Vlaanderen. Sophie Wright is 21 en al prof van haar achttiende. Ze hoopte in het veldrijden meteen mee te doen voor winst, maar dat viel wat tegen. Op technisch vlak is er nog werk aan. In Gavere komt het zondag aan op vermogen. Wellicht komt ze daar beter uit de verf. Danny en ik zijn benieuwd wat ze zondag vermag. Deze week verblijft ze in Italië voor een eerste bijeenkomst met haar nieuw wegteam. Vrijdagavond keert ze terug naar België. We hebben haar afgeraden in Antwerpen te starten. Omdat een beetje rust ook belangrijk is. De Britse federatie heeft haar al geselecteerd voor de Wereldbekers in Namen, Dendermonde, Hulst en Overijse.”