Ronny Varewyck staat met Bottelare op een zege van tweede provinciale: “In ons vijfde seizoen kunnen we het tienjarenplan van de voorzitter afronden”

In de eerste wedstrijd van de eindronde haalde ESA Bottelare het vorige week van Nazareth-Eke in een onderonsje van derde provinciale B. “Het kon week alle kanten uit”, blikt coach Ronny Varewyck terug. “Nazareth was beter in de eerste helft, wij in de tweede.”

“Voetbal Vlaanderen zou zich eens moeten buigen over het concept van hun eindrondes. We vonden het jammer dat we voor de derde keer dit seizoen al tegen Nazareth Eke moesten spelen. In deze eindronde zitten zestien ploegen van andere reeksen en toch worden we tegen een reeksgenoot uitgeloot.”

Sinds december niet meer verloren

Zondag staat de beslissende tweede ronde op het programma. Bottelare trekt naar Ursel, dat met 4-1 won van Sint-Antelinks. “Dat wordt een stap in het onbekende want ik ken Ursel niet. Ik zag wel aan hun uitslagen dat ze sinds midden december niet meer hebben verloren. Dan is het duidelijk een goed team.”

“Voor het gevolg zijn er nog vraagtekens. De winnaars van de zes duels komend weekend stijgen naar tweede provinciale, maar mogelijk komt daar ook nog de beste verliezer bij. Dat hangt af van het succes van Drongen in de interprovinciale eindronde.”

Tienjarenplan van voorzitter

Bottelare promoveerde aan het einde van seizoen 2017-2018 via de eindronde naar derde provinciale. Vier jaar later klopt het al op de deur van tweede. “Promotie was nog niet meteen ons doel”, aldus Varewyck. “We mikten wel degelijk op een eindrondeticket, maar onze competitiestart ging de mist in. Ons seizoen begon pas echt op speeldag zes en sindsdien zetten we een goede en constante reeks neer.”

“Nu we het doel hebben gehaald, willen we er wel voor gaan. We versterkten ons niet specifiek voor tweede provinciale, maar waarom zouden we volgend seizoen geen drie ploegen achter ons kunnen houden? Toen ik bij Bottelare wilde de voorzitter op tien jaar tijd van vierde provinciale naar tweede groeien. In ons vijfde seizoen kunnen we dat tienjarenplan al afronden.”

Eindronde derde provinciale: VV Sp. Ursel - ESA Bottelare: zondag 15u

