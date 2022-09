Ronny Varewyck na perfecte competitiestart met ESA Bottelare: “Groot contrast met vorig seizoen”

Zondagnamiddag boekte ESA Bottelare een zuinige zege bij een stug Tenstar Melle. Na 85 minuten wachten kopte Dylano Lenaerts de bezoekers naar een 0-1-overwinning. “Het was niet onze beste match”, aldus een kritische Ronny Varewyck.

“We moeten beter kunnen dan wat we zondag lieten zien. Tenstar Melle maakte zeker aanspraak op een punt, wat de juiste uitslag was geweest. Gelukkig telt dat niet in het voetbal en scoorden wij kort voor het einde de winning goal. Matchen winnen waarin je niet top bent, is ook een kwaliteit.”

“Ik ben blij voor Dylano. Hij zat de eerste drie matchen op de bank en was nu beslissend. Dat hij scoorde op een voorzet van invaller Quincy Wartael zegt veel over de sterkte van onze kern. We kunnen op meerdere spelers rekenen om het verschil te maken.”

Perfecte competitiestart

Na zeges tegen HT Zwijnaarde (2-1), Cercle Melle (2-5) en Olsene (2-0) behoudt Bottelare het maximum van de punten. ESA profiteerde optimaal van de nederlaag van coleider Jong Zulte om alleen aan kop te komen. “Over de perfecte competitiestart ben ik natuurlijk gelukkig”, geniet de coach. “Onze voorbereiding was niet slecht, maar ook niet fantastisch. Veel spelers kiezen tegenwoordig voor augustus om op reis te gaan.”

“Met twaalf op twaalf in september zetten we de concurrentie wel al mooi op achtervolgen. Dat is een groot contrast met de vijf op vijftien van vorig seizoen, toen wij de rest van het seizoen moesten inhalen om een eindrondeticket te pakken. Dat blijft ook dit seizoen ons doel.”

Periodetitel?

Bijna halverwege de eerste periode kan Bottelare al aan de periodetitel denken om voor zekerheid van de eindronde te zorgen. “Zover kijken we nog niet. Eerst en vooral mogen we zondag Huise-Ouwegem (aftrap om 15 uur) niet onderschatten. Daarna komen Machelen, Gavere-Asper en Nazareth-Eke, ploegen die allemaal al in de topvijf staan. Na dat vierluik zullen we de waardeverhoudingen voor de rest van het seizoen kunnen inschatten.”

