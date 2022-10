Ronny Houben (FC Doomkerke): “Ongeslagen reeks zo lang mogelijk in stand houden”

voetbal vierde provinciale CFC Doomkerke is aan een fantastische reeks bezig in vierde provinciale C. De formatie van coach Ronny Houben deelt samen met VK Avelgem B de koppositie met maar liefst een 22 op 24. Hoogconjunctuur dus bij FC Doomkerke en daar blijft de ervaren coach Ronny Houben bijzonder rustig bij.

“We hebben in het tussenseizoen een serieuze kwaliteitsinjectie gekregen”, stelt de 52-jarige Ronny Houben, die bij FC Doomkerke aan zijn derde campagne begonnen is. “De inkomende transfers waren allemaal meevallers van formaat. Bij Zwevezele plukten we doelman Iben Naert weg en met Barry Aboubacar, die ik nog ken van mijn Lichterveldse periode, hebben we een spits die vlot scoort. Daarnaast kwam nog een drietal sterke jongens van VC Ardooie over zodat ik nu toch over een heel sterke kern beschik. Slechts één speler zocht andere voetbaloorden op en twee spelers hingen de schoenen aan de haak omwille van de leeftijd. De fundamenten lagen er dus al en een grotere en sterkere kern zorgt nu ook voor de nodige interne concurrentie. Dat houdt iedereen op scherp want ik heb nu een 17-tal evenwaardige spelers op wie ik kan terugvallen.”

Vlotte start

“Onze competitiestart mocht er best zijn. Met 22 op 24 zijn we aan een fantastische reeks bezig. Enkel tegen VK Avelgem B lieten we op de derde speeldag twee punten liggen. Tot dusver vond ik Avelgem B de beste ploeg die ik in onze reeks al aan het werk gezien heb. Ook SV De Ruiter schiet dit seizoen met scherp, maar die ploeg hebben we nog niet bekampt. In elk geval proberen we die ongeslagen reeks zo lang mogelijk in stand te houden. Ver vooruitlopen op de zaken is zeker niet aan mij besteed. Wedstrijd per wedstrijd en dan zien we wel waar we finaal zullen stranden. Met deze ploeg moet het halen van de eindronde zeker binnen de mogelijkheden liggen.”

B-teams

“Dit jaar zitten er heel wat B-teams in onze reeks en die ploegen vallen zeker niet te onderschatten. De meeste clubs droppen hun jeugdige spelers in dergelijke teams en die proberen altijd goed voetbal te brengen. Soms missen ze wat ervaring om in bepaalde matchen het laken naar zich toe te trekken, maar het is voor elke ploeg toch oppassen geblazen bij een confrontatie tegen een B-team. Komende zondag zullen we dus zeker op onze hoede zijn voor de komst van RC Harelbeke B.”

