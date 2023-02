Ronny Faes verlaat Safe2B Tienen na dit seizoen: “Het is tijd voor een wissel van de wacht”

Ronny Faes geeft meer uitleg bij zijn opmerkelijke beslissing. “Na zes jaar stop ik inderdaad in Tienen. Daar moet niet te veel achter gezocht worden. Van onvrede is allerminst sprake. Tienen is goed geweest voor mij en ik ben goed geweest voor Tienen. Het was een win-winsituatie voor iedereen. Ik heb het bestuur correct en tijdig laten weten dat dit mijn laatste seizoen zou worden (voorzitter Eddy Backeljauw bevestigt, red.) . Het is gewoon mooi geweest. Na zes jaar kan een mens wel eens verse lucht gebruiken. Versta me niet verkeerd, ik heb geen aanbiedingen op zak. Het nieuws is ook vers van de pers. Ik heb bewust gewacht tot de eerste ronde afgewerkt was. In principe las ik een sabbatjaar in, maar het kan zijn dat ik de zaken over twee maanden al helemaal anders bekijk en toch nog inga op een eventueel aanbod. Mogelijk stoppen enkele spelers op het einde van het seizoen en zal men verder de kaart van de jeugd trekken. Dat lijkt me een mooi moment om er ook een punt achter te zetten. Brecht Ylen zal me opvolgen.”

Prachtig parcours

De voorbije seizoenen heeft Tienen een fraai parcours afgelegd. Coach, spelers en bestuursleden kunnen daar tevreden op terugblikken. Ronny Faes knikt instemmend. “Toen ik in Tienen aankwam, speelde de ploeg in eerste provinciale. We promoveerden naar tweede landelijke. Wat later promoveerden we een tweede keer. In eerste landelijke ervaarden we dat het moeilijker werd. Transfers verrichten is bijvoorbeeld niet zo simpel meer. Tussendoor wonnen we trouwens ook nog de beker. Het werk is trouwens nog niet af. Momenteel spelen we in de playdowns om niet te degraderen. Na onze overwinning tegen Zottegem staan we aan de leiding in de poule. Toch wordt het geen gemakkelijke klus, want er zijn minstens vier degradanten. Mogelijks zelfs zes. Ik wil ernaar streven om in schoonheid afscheid te nemen. Het behoud past in dat plaatje.”