Ronnie Mc Collum (Croonen Lommel): “Mijn jong team zal moeten knokken tegen Limburg United B om de punten thuis te kunnen houden”

basketbal top division 1Zaterdagavond staat in TDM1 de Limburgse topper tussen Croonen Lommel en Limburg United B op het programma. In het tussenseizoen kozen vier ervaren spelers voor een ander avontuur. De jeugdwerking bij Lommel is uitstekend en de club nam samen met headcoach Ronnie Mc Collum de beslissing om nog meer de kaart van de jeugd te trekken.

De jonge garde van Croonen Lommel begon het seizoen uitstekend met een knappe zege tegen Oxaco. Vorig weekend werd verloren tegen Kontich en dinsdagavond werden de Noord-Limburgers uitgeschakeld in de 1/16 finales van de beker van België met een thuisnederlaag tegen Comblain.

“Jammer dat we ons niet konden kwalificeren”, blikte T1 Ronnie Mc Collum nog even terug. “Voor mijn jonge kerels was het zeker leuk geweest om tegen een eersteklasser te spelen. Hubo Limburg United speelt in de 1/8ste finales tegen Bergen en Hasselt BT neem het op tegen Luik. Ach, ik kan mijn boys niks verwijten. Ze hebben gevochten tegen één van de sterkste teams uit Top Divisie 2. Er stonden vier spelers van de U21 tussen de lijnen. Knap hoe de jeugd kansen krijgt, maar iedereen binnen de club weet dat bouwen tijd kost.”

Limburg United B

“De competitie is natuurlijk belangrijker”, gaat de Amerikaanse Houthalenaar Mc Collum voort. “Zaterdagavond ontvangen we Limburg United B. Het tweede team van United heeft zijn start gemist met nederlagen tegen Gembo B en Antwerp Giants B. Toch is dat geen garantie op succes. Het blijft een felle derby en United B kan altijd iets meer tegen ons. We zullen ons dubbel moeten plooien. Hard werken zoals op training. Ik ben zeer tevreden over mijn jongens. Iedereen vecht voor elke bal en dat zal tegen United B ook nodig zijn om de punten in Lommel te kunnen houden. Het is ook de avond van de sponsors. Extra leuk als de jongens dan kunnen uitpakken met een overwinning. Aan motivatie en concentratie zal het zeker niet liggen. Het probleem momenteel is dat we nog aan het bouwen zijn.”

“Je kan niet zonder kleerscheuren ervaren jongens als Toon en Stef Ceyssens, Chiel Koonings en Bart Maesen op één seizoen vervangen. We hebben met jongens als Enrico Montanari, Wietse Jacobs en Bram Schelkens zeker nog mannen in ons team die al vele oorlogen hebben gevochten, maar het inpassen van de jeugd vergt tijd.”

Tom Ackermans

“We hadden ook nood aan een mobiele center”, weet Mc Collum, al vijf seizoenen in Lommel. “Het bestuur is niet bij de pakken blijven zitten. We hebben net de Nederlander Tom Ackermans binnengehaald. Hij kan op de ‘4' en ‘5' uitstekend zijn plan trekken. Hij heeft ook de nodige ervaring op het hoogste niveau als ex-speler van BAL Weert en The Hague Royals. Ik ben zeer blij met zijn komst. Verwacht niet onmiddellijk dat hij iedereen naar huis gaat spelen. In onze reeks zijn er geen spelers die in hun eentje het verschil kunnen maken. Collectief moeten we sterk staan en binnen enkele weken ben ik overtuigd dat Tom Ackermans ons veel kan bijbrengen.”

Lees ook: meer basketbal