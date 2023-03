Roninho (RSCA Futsal) met Georgië tegen Rode Duivels: “Voor één keer ken ik mijn ploegmakkers niet”

Futsal eerste nationaleDit weekend is er geen competitiefutsal omdat in veel landen de nationale ploeg in actie komt. Er moeten kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap afgewerkt worden. Dinsdag treden onze Rode Duivels thuis aan tegen Georgië. De winnaar van dat duel wordt wellicht groepswinnaar en kan met vertrouwen uitkijken naar de tweede ronde.

Voor één speler wordt het een bijzondere interland: Roninho. De Braziliaan speelt met Georgië een thuiswedstrijd in Roosdaal tegen zijn ploegmakkers. De speler brengt verduidelijking. “Ik ben geboren in Brazilië, maar heb al meerdere jaren de Georgische nationaliteit. Ik heb ook vier seizoenen gespeeld in de hoofdstad Tblissi. Mijn echtgenote is Georgische en ik heb een dubbele nationaliteit bekomen. Vandaar dat ik dus dinsdag met Georgië mag aantreden tegen de Rode Duivels. Intussen ben ik al aan mijn tweede campagne bezig bij RSCA Futsal. Vermits de interland in de Roosdaalse Belleheide wordt gespeeld, is het voor mij dus een thuiswedstrijd. Ik train er dagdagelijks. Ik hoop dat de supporters ook een beetje voor mij zullen supporteren.”

Tegen de eigen ploegmakkers

Er zijn nog redenen waarom Roninho mag uitkijken naar de komende interland. “Aan Belgische zijde spelen Steven Dilliën en Grello mee. In het normale leven zijn zij mijn ploegmakkers. Nu zijn ze tegenstanders. Voor één keer ken ik mijn ploegmakkers niet. (lacht) Het wordt ook een belangrijk duel voor beide ploegen. De winnaar is al zeker van de kwalificatie voor de tweede ronde. Tot nu toe wonnen we met Georgië alle wedstrijden. Het wordt ook onze laatste poulematch. We hebben immers al twee keer gewonnen van Oostenrijk, al was dat één keer moeizaam. In de heenwedstrijd wonnen we thuis van België met 6-4.”

“Indien we met één doelpunt verliezen, is er voor ons nog geen man overboord. Het heeft echter geen zin om te rekenen. We willen gewoon voor de overwinning gaan. Onze ploeg is een mengeling van ex-Brazilianen en echte Georgiërs. Ik verwacht een zeer evenwichtige match. We gaan er in ieder geval vanuit dat we op een gemotiveerde tegenstander zullen botsen.”

Lees ook: meer futsal