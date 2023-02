Roninho raakt vrijdag speelklaar voor de topper tegen Charleroi: “Ik heb nog minstens vier grote uitdagingen dit seizoen”

Bij paars-wit rekent men op de diensten van de Georgische Braziliaan Roninho. Op Malle moest die nog verstek geven wegens een spierletsel aan de hamstrings, maar intussen is hij weer fit. ‘Ronny’ voelt helemaal thuis in ons land. “Ik woon nu anderhalf jaar in Asse en dat bevalt me prima. Het is een voordeel dat er veel spelers in de buurt wonen. Sportief gaat het uiteraard goed. RSCA is nog op drie fronten actief. Zonder de beker en het kampioenschap te willen minimaliseren, kijk ik toch vooral uit naar de Final Four. Die zal in Polen of Spanje gespeeld worden. In principe Polen, maar er zouden daar nog wat moeilijkheden zijn omdat er enkele Russische spelers zijn die problemen hebben om het land binnen te mogen.”

Ronininho?

Roninho meldt fier dat er nog iets is om naar uit te kijken. Is er een Ronininho op komst? “Ik heb nog minstens vier grote uitdagingen dit seizoen, want mijn vrouw is halverwege haar zwangerschap. De dokters hebben uitgerekend dat Mateo op 7 juni zou geboren worden. Dat is dus net na het seizoen. Mateo zal in elk geval in een Belgisch ziekenhuis het eerste levenslicht zien, al zal hij (nog) niet in aanmerking komen voor een Belgisch paspoort. Hij zal wel kunnen kiezen tussen een Georgisch en een Braziliaans paspoort.”

Goed gevoel

Wie Roninho even in het oog houdt, merkt meteen dat hij bijzonder goed in de groep ligt. “Ik heb een goed gevoel in jullie land. Hoewel mijn talen niet op punt staan, heb ik geen problemen om tomaten te kopen in de Carrefour. Ik spreek een mondje Engels en mijn vrouw leert Frans. Het leven is hier hoogstaand. Ik speelde eerder al in Oekraïne en Georgië. In Georgië voelt iedereen zich onmiddellijk opgenomen in één familie. Er wordt op straat geleefd en mensen spreken met hun lichaam. In Oekraïne was de bevolking meer gesloten. Doordat ik veel optrek met de spelers van Anderlecht en hun familie, heb ik niet zo gigantisch veel contacten met de Belgische bevolking. Ik ervaar wel dagelijks dat het fijne mensen zijn, waar ik alles kan aan vragen. Ik zie het dan ook wel zitten om langer te blijven (Roninho zijn contract loopt af na dit seizoen, red.), maar die zaken liggen in de handen van mijn manager en de clubleiding van RSCA.”