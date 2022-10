Roninho met Georgië tegenover ploegmakkers bij RSCA: “Eenmaal het truitje aan herken ik veertig minuten lang niemand meer”

Goed niveau

Wat mogen we van Georgië verwachten. Roninho waarschuwt. “Onderschat ons land niet. Ik weet dat Georgië in West-Europa minder gekend is, maar het niveau van het zaalvoetbal is er goed. Het niveau van de nationale ploeg althans. Het land heeft onvoldoende financiële middelen om een profliga op poten te zetten. Het niveau van de clubs ligt niet zo hoog, maar de federatie levert wel goed werk. Een aantal buitenlandse speler verkregen (vrij vlot, red.) de Georgische nationaliteit. Ik ben er daar een van, mijn roots liggen uiteraard in Brazilië. De nationale ploeg deed het de voorbije jaren prima. Vorig jaar konden we ons voor het eerst kwalificeren voor het Europees kampioenschap in Nederland. Je kunt ons futsal wat vergelijken met dan in Azerbeidzjan, waar ploegmaat Edu speelt. De Azeri’s staan misschien wel al een stapje verder. Brazilië, België of Georgië wereldkampioen (lacht)? Georgië natuurlijk. Dat truitje doet alles.”