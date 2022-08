Roninho maakt indruk tijdens Turkse stage van RSCA Futsal: “Het moet gewoon nog veel beter”

Futsal eerste nationaleVorig seizoen sloot Roninho (35) pas na twee maanden competitie bij de spelersgroep van het toenmalige Halle-Gooik aan. Hij veroverde de dubbel met de club, maar menig insider had het gevoel dat de Georgische Braziliaan nog niet zijn beste kunnen had laten zien. In de voorbereiding op de komende campagne haalt hij alvast beduidend meer rendement bij RSCA Futsal.

Roninho kon bij aankomst in ons land de nodige adelbrieven voorleggen. Met het Oekraïense Kherson speelde hij in de Champions League tegen Halle-Gooik en maakte daarbij indruk. Roninho zou een voltreffer worden. Zijn eerste reactie is dan ook zeer eerlijk. “Ik maakte vorig seizoen het slechtste seizoen uit mijn hele carrière mee. Het moet de komende maanden gewoon veel beter. Hoe dat kwam? Onmiddellijk na mijn debuut raakte ik geblesseerd. Ik werd nooit voor de volle honderd procent weer de oude. Steeds waren er kleine zaken die opspeelden. Fysiek was ik niet in orde, er was geen continuïteit mogelijk. Door die kleine kwalen miste ik gewoon matchritme. De zomerbreak heeft me deugd gedaan. Ik voel dat ik weer helemaal de oude word. Het doet me plezier dat de buitenwereld vindt dat ik er een goede voorbereiding heb opzitten.”

Volledig scherm Roninho (l) met de ploegmakkers in het ijsbad na de training. © RV

Eeuwige glimlach

Ondanks de tegenslagen vorig seizoen kennen de supporters Roninho als de man met de eeuwige glimlach, de man die immer een vriendelijk woord in huis heeft voor iedereen. Roninho lacht uiteraard bij de opmerking. “Ik zoek het geluk overal op. Kleine alledaagse zaken kunnen me blij maken. Zowel thuis als op het werk kijk ik naar het positieve. Er is al genoeg negatiefs in de wereld, ik wil daar niet aan meewerken. Bij momenten zag ik ook de andere kant van de medaille in het leven: armoede, verdriet, oorlog. Als ik een beetje de zon kan laten schijnen, voel ik me goed.”

Volledig scherm Roninho werkte de voorbije dagen hard op stage en lijkt klaar te zijn voor de Supercup. © RV

Oorlog

Roninho gaat dieper in op die ‘oorlog’. “Ik heb jaren in Kherson gevoetbald. Die stad in Oekraïne ligt in het oorlogsgebied. In de tijd dat ik voor Kherson uitkwam, maakte ik er veel vrienden. De stad leek in de oorlog als eerste te vallen voor de Russen, Kherson was in het begin het middelpunt van de oorlog. Gaandeweg kwam er echter een Oekraïens tegenoffensief. Momenteel is het er relatief rustig, maar de schade wordt opgenomen. De meeste vrienden verblijven niet langer in de stad, maar zijn moeten vluchten naar Polen. Ik heb zeer veel contact met hen. Gelukkig hebben de meesten momenteel een veilig onderkomen. De voorzitter van Kherson is ook burgemeester van de stad. Hij werd door de Russen krijgsgevangen genomen. Van hem hoor ik spijtig genoeg weinig nieuws. Als ik aan mijn Oekraïense vrienden denk, relativeer ik een en ander in mijn eigen leven meteen veel beter. Veel topvoetballers beseffen niet wat een voorrecht ze hebben om te kunnen voetballen. Ze zijn gewoon bevoorrecht, maar beseffen het vaak zelf niet. Waarom zou ik dan niet lachen, als ik weet dat ik een goed leven heb. De club doet ook veel voor ons. Dat mocht ik nog maar eens ervaren tijdens onze Turkse stage. In Kherson moet men momenteel niet aan futsal denken. De ploeg kwalificeerde zich wel voor de Champions League en werd ingedeeld in een poule (met het Portugese Benfica, het Hongaarse Haladash en het Roemeense Galati, red.). Door de oorlogsomstandigheden zullen ze wellicht niet naar Roemenië afreizen. Dat is pas triestig.”

Volledig scherm Roninho (r) rust na de training even uit met nieuwkomer Fits. © RV

Familie

Op menselijk vlak kon Roninho zich wel snel integreren in ons land. “De aanpassing aan Vlaanderen verliep inderdaad vlot. Binnen de club waren er nogal wat spelers die Portugees spreken. Dat maakte het makkelijker. Bovendien kende ik ook al enkele spelers. Jullie hebben een mooi land. Doordat het klein is, kan je gemakkelijk op een vrije dag alles gaan bezoeken. Ik ken België al goed (lacht). In Oekraïne waren we regelmatig vier dagen onderweg om een competitiewedstrijd af te werken. Ook mijn echtgenote is hier zeer tevreden. Ze verveelt zich nooit. Als ze thuis niet bezig is, trekt ze wel naar de fitness of heeft ze contact met de andere spelersvrouwen. Sinds mijn huwelijk heb ik de Georgische nationaliteit. Mijn vrouw is overigens van daar afkomstig. Ik probeer zo vaak mogelijk naar Georgië terug te keren. Met de nationale ploeg krijg ik daartoe regelmatig de kans. Deze zomer konden we niet op vakantie gaan naar Georgië. Een aantal documenten moesten in orde gebracht worden. Jammer, maar we verliezen er onze glimlach niet bij. Wat nu niet is, kan morgen komen.”

Volledig scherm Roninho beseft dat hij dit seizoen een hoger rendement kan halen. © RV

Komende campagne

Het mag duidelijk zijn dat het hoofd van Roninho weer fris is. De speler lijkt er helemaal klaar voor te zijn om opnieuw op niveau te spelen. “Ik ben in ieder geval zeer gemotiveerd. Deze ploeg is een pak sterker geworden. Met Fits, Roncaglio en Rescia kregen we er op verschillende posities drie spelers bij van hoog internationaal niveau. Ook ik krijg op training al eens een panna door de benen gespeeld (lacht). Gil De Kerf is dus niet de enige. Die jongen komt er trouwens wel. Met deze ploeg moeten we ook op Europees niveau ons mannetje kunnen staan. Dat moet de grote uitdaging worden de komende maanden.”

Volledig scherm Roninho kon uw journalist overtuigen om mee in het ijsbad te stappen. © RV