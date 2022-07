Ronde van Vlaams-Brabant zoekt vanaf woensdag opvolger voor Tomas Kopecky

Mede-organisator Jos Smets kijkt uit naar de nieuwste editie. “Toen Marc Verbeeck van Vermarc Sport met het idee kwam om de eerste profwedstrijd te organiseren bij de heropstart van de wielercompetitie na de uitbraak van de coronacrisis, heeft de Vlaams-Brabantse afde-ling van Cycling Vlaanderen onmiddellijk haar steun toegezegd. In een recordtijd van minder dan drie weken sloegen we er in om deze koers te laten doorgaan. Mede dankzij de uitgebreide steun van de gemeenten. Omdat voor de afdeling de sportbeoefening het voornaamste doel is, hebben we vervolgens doorgezet om ook de Ronde van Vlaams-Brabant in deze moeilijke periode te laten doorgaan. Dit als enige rittenwedstrijd van die soort in België tijdens het coronajaar 2020. Toen Vermarc Sport, de shirtsponsor sinds de start van de Vlaams-Brabantse ronde en ook al ruim dertig jaar sponsor van de afdeling, dan dit schitterend plan voorstelde waren we uiteraard direct bereid om hier aan mee te werken. Dankzij dit project krijgen we immers in onze regio een uniek en ongezien wieleraanbod van rittenwedstrijden voor de verschillende categorieën en een profkoers. Het Vermarc Cycling Project zal ongetwijfeld een sterke impuls betekenen voor de continuïteit van de wielersport in onze enthousiaste regio die hiermee een extra stimulans krijgt.”