Romy Camps vond snel haar draai bij KRC Genk Ladies: “We trekken met goed gevoel naar Aalst”

Vrouwenvoetbal Super LeagueNa een interlandweek en een wedstrijdvrije week met twee oefenwedstrijden tegen Nederlandse topteams, is KRC Genk Ladies klaar om de competitie in de Super League te hervatten. De Genkse tegenstander heet Eendracht Aalst. De wedstrijd wordt zaterdagmiddag rechtstreeks op Eleven Sports uitgezonden. “Aalst is wel geen topper, maar ook tegen de zogenaamde kleintjes moeten we alert zijn”, waarschuwt de van Zulte Waregem overgekomen Romy Camps.

Romy Camps maakte tijdens het tussenseizoen de overstap van Zulte Waregem naar Genk. Op het eerste zicht een verrassende keuze. “Eigenlijk was ik aan een nieuwe uitdaging toe”, zegt Romy Camps.

“Ik wou nieuwe stappen vooruitzetten in mijn carrière en de resultaten van het Genkse team in de tweede helft van vorige competitie waren top. De aanpak van trainer Guido Brepoels was medebepalend. De trainer heeft zijn visie van voetballen en wijkt daar niet van af. Als het erop aankomt, zie je ook dat zijn spelsysteem rendeert. Hij weet wat hij doet. Daarenboven kende ik heel wat Genkse spelers van de nationale jeugdteams. Kortom, ik vond hier snel mijn draai. Alleen was het in het begin een beetje wennen aan het nieuwe spelsysteem. Of ik heen en weer zal pendelen? Natuurlijk niet. Ik heb een appartement in het Genkse gevonden.”

Wakker geschud

Met zes op negen nam Genk een redelijke competitiestart. Toch kwam de 0-2-nederlaag tegen het verjongde AA Gent hard aan. “Dat was een opdoffer. Niemand had zich hieraan verwacht. Anderzijds was het ook een leermoment. Die nederlaag heeft ons wakker geschud. De week nadien hebben we in Charleroi ook onze revanche genomen. Ook tegen zogenaamde kleine ploegjes moeten we alert en volwassen spelen. Maar de theorie omzetten in de praktijk is niet altijd evident. Zo moeten we ook zaterdag tegen Aalst opletten. Het wordt daar ook even aanpassen met het natuurgras.”

Evenwaardige kern

Afgelopen week had Genk door het oneven aantal ploegen een vrije wedstrijdweek. Maar met twee oefenwedstrijden tegen Nederlandse topclubs werd het matchritme onderhouden.

“In Nederland gaat de competitie pas tijdens het komend weekend van start. Voor onze tegenstanders was het een generale repetitie. Met PSV en Fortuna Sittard met Tessa Wullaert, troffen we twee titelkandidaten, die beiden met hun sterkste opstellingen aantraden. Tegen PSV toonden we weerbaarheid en haalden een 3-0-achterstand op. Tegen Sittard verloren we nipt met 3-2. Bij ons kwam iedereen aan spelen toe. Ook onze bankzitters toonden zich voluit. Het bewijst dat Genk over een volwaardige spelersgroep beschikt. Voor de trainer wordt het moeilijk om keuzes te maken. In principe is dit niet slecht. Iedereen zal iedere week top moeten zijn om een plaats af te dwingen”, besluit Romy Camps.

Lees ook: meer vrouwenvoetbal