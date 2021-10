Romo (OHL) aan de beterhand na incident op Standard, keeperstrainer Verbist grapt: “Of ik Rafa nog gehoord heb? Ja, maar hij mij niet”

Wie Rafael Romo volgt op Instagram, ziet geregeld foto’s verschijnen met het gezin. Een dagje Gent, een uitstap naar Disneyland Parijs. Romo is een echte familieman. De Venezolaan is papa van twee dochters (5 en 3 jaar oud) en woont samen met z’n vrouw Silvia in Bierbeek, op een steenworp van Leuven. “Hij doet alles in functie van zijn dochtertjes”, weet keeperstrainer Bram Verbist, die op dagelijkse basis samenwerkt met Romo. “En hij is echt geïnteresseerd in de Belgische cultuur. Zijn vrije weekends bestaan bijna altijd uit leuke uitjes met de familie, hij is een echte levensgenieter.”

(lees verder hieronder)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een zondags uitje was gisteren geen optie voor Romo en z'n gezin. Zaterdagavond ontplofte een voetzoeker op een halve meter van zijn oor. Even was er vrees voor blijvende schade, maar twee dagen later lijkt het mee te vallen. Uit voorzorg trainde de Venezolaan nog niet mee en liet hij zich vandaag testen bij een neus-, keel- en oorarts, waar de eerste resultaten positief zijn.

“Of ik hem nog gehoord heb? Ja, maar hij mij niet’, lacht Verbist. “We hebben elkaar vanmorgen even gezien. Het was wel echt kortbij hé, op een halve meter van hem. En een serieuze bom ook. Natuurlijk is hij verschoten, hij had het niet zien aankomen. We hebben de beelden nog eens herbekeken, en daarop zie je dat het bommetje niet meteen ontploft, maar pas na twee seconden. In die tijd is Rafa er onbewust dichter en dichter naartoe gestapt. En dan ontplofte het.”

Romo speelde niet lang in Venezuela vooraleer hij op 19-jarige leeftijd een transfer naar het Italiaanse Udinese afdwong. Daar stond hij zeven jaar op de loonlijst, maar de doelman kwam er geen minuut in actie. Na omzwervingen in Engeland, Cyprus, Zweden en ook Beerschot belandde hij vorig jaar in Leuven. Daar lijkt hij op z'n 31ste eindelijk een vaste stek te hebben afgedwongen. “Rafa is een globetrotter. Ik heb het er geregeld met hem over, en volgens hem hebben die verschillende voetbalculturen zijn carrière echt wel verrijkt. Maar op dit moment in zijn carrière had hij nood aan wat standvastigheid. Het besef dat hij vast bij Leuven speelt heeft zeker voor extra rust gezorgd in zijn hoofd. Die onzekerheid is weg, clubs beslissen niet meer boven zijn hoofd wat er met hem gebeurt.”

(lees verder hieronder)

Volledig scherm © Photo News

Verbist werkte al samen met Romo bij Beerschot, en toen die na zijn passage bij het Zweede Silkeborg zonder contract zat speelde hij samen met Marc Brys meteen kort op de bal. “We hebben eigenlijk altijd contact gehouden, we zijn hem blijven volgen. Hij kende onze manier van werken. Hij kon ook naar een Poolse club die toen Europees voetbal speelde, maar hij heeft bewust voor Leuven gekozen. Hij heeft wel een bepaalde stijl als doelman, waar spectaculaire reddingen deel van uitmaken. Door zijn lengte heeft hij een groter bereik, waardoor hij soms ballen pakt waar je echt van achterover valt. Ondanks zijn lengte is hij ook altijd redelijk snel tegen de grond.”

Als speler liep Bram Verbist zelf een ernstige oorblessure op. In zijn periode bij Roda JC scheurde hij zijn oor bijna volledig af, nadat een aanvaller van FC Emmen erop was gaan staan. Door middel van plastische chirurgie stond het oor gelukkig snel terug op z’n plek. “(Lacht) Nee, daar heb ik hem nog niets van gezegd. Dat is wel een goeike, eigenlijk. Ik moet zeggen dat ik daar wel blijvende schade aan heb overgehouden. Qua gehoor is het langs recht duidelijk minder dan langs links. Niet dat ik langs een kant doof ben, maar als er in het gezelschap wat zachter gesproken wordt moet ik soms twee keer vragen wat er gezegd wordt, en dat is niet leuk. Als doelman heeft me dat niet echt parten gespeeld, maar echt aangenaam is dat niet. Dus ik hoop echt voor Rafa dat hij geen blijvende schade heeft.”

Volledig scherm Bram Verbist. © OH Leuven/Plumb Images/RV

Lees ook: meer voetbal in 1A