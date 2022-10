Romero vindt opnieuw weg naar doel en bezorgt Ninove belangrijke driepunter: “Ons snel herpakt na opdoffer van woensdag”

Na de zware thuisnederlaag herschikte coach Alan Haydock zijn pionnen. Kapitein De Wannemaeker verdween naar de bank en ook Luca Polizzi moest plaatsmaken voor de meer aanvallend ingestelde Straetman. Lang kon de spits niet in de loopgraven opdraven, want na een dik kwartier moest Straetman al geblesseerd naar de kant. Ook De Backer kon met de rust niet meer verder en dus kwam De Wannemaeker opnieuw in de ploeg. De voor Straetman ingevallen Nzembele had minder dan vijf minuten nodig om te weg naar doel te vinden.

Bij het begin van de tweede helft was alles opnieuw te herdoen, maar Ninove liet het hoofd niet hangen. Op aangeven van Bael prikte Romero de 1-2 binnen. Op de counter legde de Ninoofse goalgetter in de slotminuut de eindstand vast. De manier waarop (balletje stilleggen op de doellijn en dan al knielend binnenkoppen, red.) zorgde voor heel wat commotie bij de thuisploeg. Romero vond die reactie fel overdreven. “Het is maar voetbal hoor. Er zijn ergere dingen dan dit. Wij boekten trouwens een verdiende zege en eentje die deugddoend was. Woensdag zijn we met onze neus op de feiten gedrukt. Sommige ploegen in deze reeks zijn voor ons wellicht van een te hoog niveau. Gelukkig konden we ons amper drie dagen later al herpakken en dat hebben we dan ook gedaan”, blikte Romero terug.

Enige minpuntje was het feit dat Straetman en De Backer wegens een blessure mogelijk meerdere weken out zijn. “Met Menco Deryck die ook nog even afwezig zal zijn, is dat voor een ploeg als de onze eigenlijk te veel van het goede. Mogelijk keert Grancea wel terug, maar hij zal nog matchtritme missen. Ikzelf stond vijf matchen droog en dus lucht dat op dat ik er nu weer twee kon binnenprikken. Vier doelpunten op zeven matchen is geen slecht gemiddelde. Nu wacht ons een zwaar vierluik met zaterdag een thuismatch tegen Knokke dat zijn start wat gemist heeft, maar een goede ploeg is en blijft. Het is toch de bedoeling om in die moeilijke confrontaties toch ook eens te stunten zodat we mee blijven met de middenmoot”