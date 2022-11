Romero Regales (Bocholt VV): “Het beste Bocholt is nog in de maak”

Voetbal Tweede Nationale BBocholt VV stapt zaterdag de bus in voor een tripje richting Berchem. Na de pijnlijke 0 op 9 zorgde het felbevochten gelijkspel tegen KFC Lille niet meteen voor gemoedsrust in de Damburgse rangen. Een ervaren krijger als Romero Regales (36) laat zich echter niet gek maken. De Nederlandse stormram kijkt zelfzeker uit naar betere tijden.

“We hebben al te vaak punten verloren tegen ploegen waarvan ik denk dat ze nooit beter waren dan wij. Alleen, het gebeurde wel en dus gingen er ook afgelopen zaterdag nog twee punten de mist in. Hoe dat kwam? Omdat we voor rust twee absoluut vermijdbare doelpunten slikten en er nadien een aantal jongens moesten bekomen van zo’n oplawaai. En ja, natuurlijk zijn we zelf te slordig omgesprongen met onze kansen.”

“We gaan uit van een sterk blok omdat je pas dan rustig op zoek kan naar een doelpunt. Alleen, er gebeuren wel eens dingen die eigen zijn aan een ploeg die niet heel veel ervaring in de rangen heeft. Laat me duidelijk zijn, ik geniet elke training van al dat jeugdige geweld bij ons. Ze hebben onwaarschijnlijk veel talent maar de prestaties zijn vanzelfsprekend wat wisselvallig. Laat me echter niet de steen werpen naar onze jongeren, want het zijn wij ervaren jongens die de ploeg op sleeptouw moeten nemen maar dat niet altijd perfect hebben gedaan. Dus, schrijf maar op dat Bocholt een team is dat middenin een leerproces zit. Tel daarbij het gegeven dat we na het vertrek van nogal wat jongens afgelopen zomer eigenlijk sowieso met een nieuwe ploeg zijn begonnen. Maar, een ploeg die wel degelijk beter zal worden en gaandeweg meer volwassenheid in huis zal hebben. Helaas vergt zoiets natuurlijk wat tijd.”

Geloven

“Afgelopen zaterdag bleek nog eens dat voetbal voor een groot stuk tussen de oren wordt gespeeld. Natuurlijk was er al wat sprake van druk na de nul op negen maar toen het halfweg 0-2 stond moesten we even de pedalen zoeken. Ook dat hoort echter bij deze sport en gelukkig konden we ons nadien herpakken. Laat ons dus maar meenemen wat wij na rust hebben getoond en dat zal ook moeten. Berchem is een ploeg die het aanvankelijk moeilijk had, maar nu wel echt op dreef is gekomen. We moeten echter in onszelf geloven, stevig uit de hoek komen zoals na rust tegen Lille en dan komt het goed.”

Berchem Sport-Bocholt VV op zaterdag 26 november om 20 uur.

