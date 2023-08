Roman Neustädter (KVC Westerlo) voor de clash tegen Club Brugge: “We moeten onszelf opnieuw bewijzen”

VOETBAL JUPILER PRO LEAGUEGeen simpele competitiestart voor KVC Westerlo, dat vorige zaterdag in blessuretijd nog een punt uit de brand wist te slepen in Eupen. De eerste thuismatchen van het seizoen zijn meteen twee kleppers van formaat. Zondagavond komt Club Brugge op bezoek in het Kuipje. Volgende week wacht AA Gent.

Kan Westerlo zijn reputatie van ‘giant killer’ meteen nog eens waarmaken? “We zijn nog altijd een kleine club die volop progressie aan het maken is”, relativeert ervaren man Roman Neustädter (35), die vorige week in Eupen de kapiteinsband droeg. “Vorig seizoen hebben we ons inderdaad getoond, maar dat is nu verleden tijd. We beginnen vanaf nul en we zullen onszelf weer van bij het begin moeten zien te bewijzen. Alles verandert heel snel en we weten niet hoever de andere ploegen op dit moment al staan. Vorige week in Eupen hadden we inderdaad de bovenhand, maar toen hadden we het -zoals in een paar andere matchen vorig seizoen- misschien wel wat klinischer moeten aanpakken. Daar moeten we dus nog aan werken.”

Gretige invallers

Vorige week in Eupen stond met Jordan Bos slechts één nieuwkomer aan de aftrap. Dat gaat de komende weken wellicht veranderen? “Er zijn inderdaad een aantal nieuwkomers bijgekomen”, stelt Neustädter vast. “De buitenwereld ziet vaak alleen de elf spelers die aan de aftrap komen, maar er gaat een ganse week voorbereiding aan vooraf. De coach moet soms moeilijke beslissingen nemen, maar hij doet dat nooit tégen iemand. Het is altijd afwegen. Wie presteerde goed op training? Wie is op dit moment in vorm? Wie past het best in de tactiek ten opzichte van de tegenstander? Dat hoort nu eenmaal bij het moderne voetbal. Je moet er staan als het nodig is. Qua mentaliteit is er op dat vlak alvast geen gebrek in Westerlo. Dat merk je elke week opnieuw aan de gretigheid waarmee de invallers het veld opkomen.”

Respect

Mogen we zondag opnieuw spektakel verwachten? “Club Brugge speelde donderdagavond nog een Europese match, dus het valt af te wachten met welk elftal en in welke formatie zij zullen aantreden”, klinkt het. “Het blijft nog altijd een topclub in België, dus het respect is groot. Wij gaan onszelf opnieuw zo goed mogelijk zien voor te bereiden en het zal snel duidelijk worden welke richting de partij zal uitgaan. Het is onze eerste thuismatch van het seizoen. Ik hoop dat we de supporters nog eens een leuke avond kunnen bezorgen.”