Roman Duvekot trof vier keer raak voor Gantoise in Euro Hockey League: “Een sterke teamprestatie”

Uitgebalanceerde kern

“Dankzij een goede competitiestart begonnen we met vertrouwen aan onze EHL-opdracht”, zegt de 22-jarige spits Roman Duvekot. “Tegen Amsterdam hadden we het vooral in het tweede kwart lastig. We konden toen rekenen op een sterke Tomas Santiago. De treffer van Amsterdam in de 36ste minuut was een opdoffer, maar gelukkig lukten we snel de gelijkmaker. Dat bracht opnieuw veel vertrouwen in het team. De shoot-outs ? Daar hebben we woensdag nog op getraind en ze gingen er tegen Amsterdam mooi in. Met een jonge ploeg was dit vooral een sterke teamprestatie. We misten in Hamburg Emile Esquelin en Etienne Tynevez en ook Luke Madeley viel tegen Amsterdam met een hamstringblessure uit. De blessures hielden ons echter niet tegen. We beschikken over een zeer uitgebalanceerde spelerskern.”