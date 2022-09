Romain Van Schoor is nieuwe sportieve manager van ARB Hamme: “Kijken en luisteren is de boodschap”

Romain Van Schoor werd in het tussenseizoen aangesteld als nieuwe sportieve manager. Hij voert de job samen uit met Jan Galle. “Ik was al commercieel manager en word nu ook sportief mee verantwoordelijk. Luc Nys verliet in het voorjaar de club. Dat is spijtig. Ik wil benadrukken dat we zowel met Luc als met Herentals goede banden blijven behouden. Op mijn drieënzeventigste heb ik al heel wat watertjes doorkruist. Twaalf jaar was ik als ondervoorzitter verbonden aan Sint-Niklaas. Het echte Sint-Niklaas. Daarna was ik één jaar werkzaam bij Ajax Amsterdam. De Nederlandse topclub had de merchandising uitbesteed en wou dat in eigen handen nemen. Nadien volgde een gelijkaardig jaar bij Bayern München. Vervolgens was ik twintig jaar actief bij Sporting Lokeren. Ik kwam daar aan in de jaren negentig, toen de club naar eerste nationale promoveerde.”

Naar Hamme

Hoe belandde Romain Van Schoor uiteindelijk in Hamme? “Toen ik in Lokeren was, leerde ik coach Kristof Vermeir kennen. Het was het begin van een vrijage (lacht). Toen zij naar eerste klasse gingen, hapte ik toe. Op dat moment kwam corona en werd de Hamme veroordeeld tot twee bijkomende jaren in tweede. Het verhaal is genoeg bekend. Toen heb ik even getwijfeld of ik het aanbod van Hamme zou aanvaarden. De liefde was echter zo groot geworden dat ik toch toehapte. Er kreeg nochtans genoeg telefoontjes van andere clubs.”

Stappenplan

Romain Van Schoor heeft een stappenplan voor de komende jaren uitgetekend. “Als commercieel manager ken ik de voetbalwereld, maar als sportief manager in het futsal is kijken en luisteren voor mij op dit moment de boodschap. In feite geldt voor de club een beetje hetzelfde verhaal. De voorbije zes jaar ging het ARB Hamme sportief voor de wind. Het commerciële werd soms eens vergeten. Die inhaalbeweging hebben we ingezet. Het eerste jaar in eerste nationale moet een ontdekkingsjaar worden. In het tweede jaar moeten we zoeken naar oplossingen voor de fouten die gemaakt werden in het eerste jaar. In de derde campagne kunnen we ons profileren. Als die stappen gezet kunnen worden, mogen we na pakweg vijf jaar denken aan meedoen voor de prijzen. Als we in dit kampioenschap bij de top acht kunnen eindigen, zal ik tevreden zijn. Dat houdt in dat we mogen meedoen aan de kwartfinale van de play-offs.”