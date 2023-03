Romain Spailier (SK Tongeren): “Na knappe zege tegen Cappellen zijn we klaar voor de derby bij Sporting Hasselt”

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Voetbal is geen wetenschap en gelukkig zullen ze bij SK Tongeren zeggen. Na dramatische cijfers van 2 op 15 en slechts twee gescoorde doelpunten gaf niemand de Eburonen een schijn van kans met de komst van Cappellen. De boys van Tomas Daumantas speelden een sterke partij en konden nu wel de weg naar het doel vinden. Een opvallende rol was weggelegd voor verdedigende middenvelder Romain Spailier, die twee doelpunten voor zijn rekening nam.

“Het is de eerste keer dat ik twee keer kon scoren in één wedstrijd”, glunderde de talentvolle en steeds hardwerkende stofzuiger Romain Spailier van het Tongerse middenveld. “Natuurlijk ben ik blij met mijn twee doelpunten, maar vooral met de drie punten voor het team. We komen uit een moeilijke periode. De laatste vijf wedstrijden konden we niet meer winnen en slechts twee keer scoren. Dat deed pijn en zeker ook bij de trouwe aanhang. Toch bleven we elkaar steunen en vertrouwen schenken. Iedereen dacht misschien dat SK Tongeren in zak en as zat, maar ondanks de magere resultaten bleef de sfeer optimaal. Onze coach gaf wekelijks mee dat het tij weldra zou keren.”

Sterk Cappellen

“Tegen een sterk Cappellen kon iedereen een tandje bijsteken”, vervolgt de 21-jarige Spailier, die dit seizoen overkwam van Club Luik. “We wisten dat het een moeilijke opdracht ging worden, maar we voelden een bevrijding toen rond het halfuur Geert Berben ons op voorsprong bracht. De vreugde was van korte duur, maar we lieten de hoofden niet zakken. Snel na de gelijkmaker scoorde Bernd Stassen en drie minuten voor de rust zaten we op rozen toen ik mijn eerste van de avond kon scoren.”

“Na de rust bleven we grotendeels de partij controleren”, weet Spailier, die zich gelukkig voelt in de Ambiorixstad en zijn contract snel verlengde. “ Selim Cilt kon de score opdrijven. Cappellen kon milderen, maar de zege kwam niet meer in gevaar. Na een voorzet van Callemin kon ik met een kopbaldoelpunt de eindstand vastleggen. Het feestje kon losbarsten (lacht).

Sporting Hasselt

“Deze zege komt op het ideale moment. Volgende week wacht de derby bij Sporting Hasselt. Het vertrouwen is aanwezig om opnieuw te mikken op de drie punten. Zo kunnen we weer opschuiven in het klassement. Dit SK Tongeren is een schitterend team met veel jonge spelers. We spelen een fantastisch seizoen en willen dan ook graag eindigen binnen de top vijf”, besluit Spailier uit Fléron.