Romain Haghedooren (SK Oostnieuwkerke): “Met deze ingesteldheid moet het behoud zeker mogelijk zijn”

SK Oostnieuwkerke won zaterdagavond op Ter Borcht met ruime 0-3-cijfers van FC Meulebeke en voegt in de strijd om het behoud drie gouden punten aan het saldo toe. Coach Romain Haghedooren was in de wolken met de prestatie van zijn team en ziet de nabije toekomst door een heel positieve bril.

“Op Meulebeke speelden we wellicht onze allerbeste match van dit seizoen”, lacht de 36-jarige in Roeselare wonende Romain Haghedooren. “We wonnen met prachtige 0-3-cijfers maar het had even goed een veel ruimere winstmarge kunnen zijn met onder meer een gemiste penalty, een bal tegen de paal en ééntje tegen de lat. Het belangrijkste is echter dat we een nieuwe driepunter op de kop konden tikken en dat is een serieuze extra injectie aan vertrouwen.”

Zes op zes

“Het is in de provinciale reeksen altijd bang afwachten of er West-Vlaamse zakkers in derde nationale zullen zijn. De resultaten van SV Rumbeke en Eendracht Wervik worden ook door ons met argusogen gevolgd. De laatste twee weken hebben mijn spelers getoond dat ze volop voor dat behoud in eerste provinciale willen gaan. De recente zes op zes tegen FC Varsenare en FC Meulebeke spreekt dan ook boekdelen. Met deze ingesteldheid moet het behoud zeker mogelijk zijn. We zijn ook blij dat we middenvelder Jean-Baptiste Devolder van SV Anzegem konden overnemen. Spijtig voor hem natuurlijk dat het verhaal van SV Anzegem zo abrupt werd stopgezet maar wij waren als club enorm blij om hem te kunnen inlijven. Een directe transfer met een enorme meerwaarde voor ons team. Het is nog een jonge speler maar hij is nu al heel belangrijk voor ons elftal.”

Haalbaar programma

“Met nog vijf matchen te gaan, staan we nu voor de weken van de waarheid. De laatste twee weken hebben we al duidelijk kleur bekend en nu moeten we op dat winnende elan doorgaan. Komend weekend hebben we nog een lastige thuisopdracht tegen subtopper WS Lauwe maar daarna volgen rechtstreekse duels tegen achtereenvolgens Zedelgem, SV Veurne en SV Jabbeke. Een cruciaal drieluik om daarna de competitie af te sluiten thuis tegen RC Waregem. Met dit toch haalbaar programma moeten we, mits het aanhouden van die fantastisch goede mentaliteit, zeker in staat zijn om ons verblijf in eerste provinciale met een jaartje te verlengen. Naar volgend seizoen toe werden ook al heel wat mooie transfers gerealiseerd.”