Roger Verstichelen stopt als voorzitter Beker der Vlaamse Ardennen, maar klassement voor U17 gaat door: “Misschien dit jaar, zeker in 2022!"

Drie koersen in Maarke-Kerkem

Huise en Horebeke onzeker

Door de coronacrisis kon in 2020 geen klassement van die Beker der Vlaamse Ardennen worden opgemaakt. De enige proef die doorging was die in Lierde. Die organisatoren hebben al beslist hun koersen van 6 en 7 maart 2021, door de onzekere gezondheidstoestand, te schrappen. “Of de wedstrijd in Huise begin juli zal doorgaan is evenmin niet zeker, maar de aanvraag is binnen”, verduidelijkt Guy De Rouck, coördinator van de Beker der Vlaamse Ardennen. “Van Guy Glorieux vernam ik dat de proef in Horebeke twijfelachtig is. De andere wedstrijden staan op de kalender en hopen te kunnen organiseren. Ik heb bij iedereen gepolst. De meeste organisatoren hopen dat de Beker der Vlaamse Ardennen blijft bestaan. Misschien zullen we 2021 moeten schrappen. Ik vrees dat het tot aan de grote vakantie een kwakkeljaar blijft. Als we slechts drie of vier proeven kunnen geven lijkt het mij niet aangewezen een klassement te maken. In dat geval zetten we beter alles op 2022.”