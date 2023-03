Roeselarenaar Angelo Paravizzini wordt volgend seizoen hoofd van de technische staf bij FC Mandel United: “Een mooie en nieuwe uitdaging”

basketbal bnxt-league Anthony Lambot en Limburg United verliezen nipt van ZZ Leiden in de Elite Gold: “Offensief lieten we te veel steken vallen”

Ondanks de concurrentie van de wedstrijd van de Rode Duivels in Zweden was de Alverberg bijna uitverkocht voor de komst van Zorg en Zekerheid Leiden. Limburg United kwam moeizaam in zijn ritme. In een spannend slot kon een leep Leiden met een 70-73-overwinning de punten mee huiswaarts nemen.