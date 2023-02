Roeselare viert zondag zijn 20ste finale van de Belgische beker. Coach Vanmedegael won sinds 2013 zes keer goud en één keer zilver: “Achter deze bekerfinale schuilt een hele historiek”

VolleybalZondag wordt de finale van de Belgische beker gespeeld. De dag waarop de volleybalsport helemaal in de spotlights staat. Knack Roeselare en Decospan Menen maken er een West-Vlaams onderonsje van. Twee topteams uit dezelfde streek, dat zorgt uiteraard voor extra motivatie. Coach Vanmedegael wil met zijn team altijd een finale spelen. En als het even kan ook winnen.

De grootste motivatieprikkel van de buren uit Menen is het afscheidsjaar van boegbeeld Jelle Sinnesael. Iedereen gunt de Wevelgemse midblokker deze Belgische beker. Een fantastisch cadeau. Een eerbetoon aan een geweldige carrière gerealiseerd door een schitterende mens. “Frank Depestele is een uitstekend ‘peoplemanager’. Hij zal als coach zijn spelers van Menen wel stevig oppeppen voor hun belangrijkste wedstrijd van het jaar”, voorspelt Steven Vanmedegael.

West-Vlaamse clash

Een West-Vlaamse clash, dat zorgt tevens voor flink wat verschuivingen. Coolman, Depovere, Fasteland, Rotty en Plaskie speelden ooit bij Menen. Dermaux, Stuer, Dedeyne, Kindt en Van De Velde waren een tijd geleden lid van het Knack-team. Natuurlijk mag huidig Menen-coach Depestele niet vergeten worden. Hij volleybalde zelfs twee keer bij Roeselare. Als spelverdeler was hij sportief architect bij Knack. Als coach bouwkunstenaar bij Decospan.

De man die al die veranderingen van dichtbij meemaakte, is trainer-coach Steven Vanmedegael. Ondertussen sinds 2018 hoofdcoach van het blauwe team. Maar de man uit Izegem is eigenlijk al van 2013 een ‘Knacker’. Roeselare viert dit weekend zijn 20ste deelname aan een bekerfinale. In de tussenstand van het aantal gewonnen bekers is het 14-14 tussen Roeselare en Maaseik. Nog eentje en dan steken zij de Limburgers voorbij.

“Het is amusant om al die statistieken te lezen, maar daar zijn wij totaal niet mee bezig”, glimlacht coach Vanmedegael. “De bekerfinale is een wedstrijd van één dag. Met alle voor- en nadelen die eraan verbonden zijn. In het Sportpaleis wordt nooit de mooiste wedstrijd van het jaar gespeeld. Wegens de speciale omstandigheden is het telkens een beetje een atypisch volleybalverhaal. Er zijn zo veel factoren die meespelen.”

Juiste focus

“Ik heb inderdaad met al die spelers gewerkt die daarjuist opgesomd werden”, graaft Steven Vanmedegael diep in zijn geheugen. “Ik herinner mij - en dat is nog een extra pigment - dat ik met een pak van die mannen zelfs samengewerkt heb in de topsportschool van Vilvoorde, toen zij nog opkomende talenten waren. De geschiedenis is langer dan men denkt. Achter deze bekerfinale schuilt een hele historiek.”

“De juiste focus, dat wordt het allerbelangrijkste”, benadrukt de trainer-coach van Roeselare. “Voorspellingen of een favorietenrol helpen ons niet vooruit. Voor de kwartfinale van de CEV Cup orakelde iedereen dat we vlotjes van Maaseik zouden winnen. Iedereen weet nog heel goed hoe nipt we de halve finale hebben bereikt.”

Inderdaad VDK Gent had vorig jaar bij de vrouwen ook alles gewonnen, tot de bekerfinale er aankwam. De mannen van Caruur Gent konden blijkbaar nooit voor de verrassing zorgen tijdens de bekerfinale van 2022. Toen werd er ook geschiedenis geschreven. Bovendien werd Knack Roeselare vorig seizoen reeds uit de bekercompetitie gewipt door Menen. “Dat ligt al lang achter ons”, weet Vanmedegael. “We kijken vooruit en naar het drukke programma dat op ons afkomt. Negen wedstrijden vanaf nu tot het einde van maart. Reken maar uit.” We vermoeden dat, met een beker op zak, die periode waarschijnlijk gemakkelijker zal overbrugd worden.