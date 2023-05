Roeselare trekt Mexicaanse hoofdaanvaller Diego González Castañeda aan als vervanger voor Kukartsev

Lotto Volley League Maaseik met de rug tegen de muur in de titelfina­le: “We moeten erin blijven geloven”

Greenyard Maaseik speelt vrijdagavond de match van de laatste kans in de titelfinale in het volleybal. De Maaslanders kijken tegen een 2-0-achterstand aan. Ze moeten dus winnen in Roeselare om zo de West-Vlamingen voorlopig van hun veertiende titel te houden. “Terwijl niemand allicht nog in onze kansen gelooft, doen wij dat wel. We hebben geen andere keuze”, klinkt het bij T1 Fulvio Bertini.