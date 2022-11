Roeselare moet na de nederlaag tegen Tours volgende week met het mes op de keel naar Benfica Lissabon: “Punten halen is een must”

VolleybalDe prelude op de eerste wedstrijd van de poulefase in de Champions League oogde veelbelovend. Knack Roeselare had een goede seizoensvoorbereiding achter de rug en in de Belgische competitie waren de resultaten voortreffelijk. Bovendien hadden de concurrenten Lube Civitanova en Benfica Lissabon punten van elkaar afgepakt na een spannende vijfsetter.

De eerste thuiswedstrijd van de Belgische landskampioenen in deze CL-competitie zat dus vol mogelijkheden. Maar dan kwam de krachtmeting tegen Tours Volley eraan. Roeselare werd geconfronteerd met het sterkere, fysieke volleybal van de Franse ploeg. De cijfers zijn flagrant en onbetwistbaar. Dit is echt wel een “wake-up call”. Tien punten meer in aanval voor Tours, negen opslagaces tegenover twee voor Roeselare. En hoofdaanvaller Koukartsev was de enige speler bij Knack die meer dan tien punten scoorde. Onthutsend.

Hoger ritme nodig

“Het verschil was groot”, gaf coach Vanmedegael toe. “Op cruciale momenten waren we niet goed genoeg in opslag en receptie. Telkens lukte een andere speler van de tegenpartij een servicereeks. We moesten steeds achtervolgen. Dit hoogstaand fysieke spel komen we te weinig tegen in de Belgische competitie. Onze ploeg heeft dit hogere ritme nodig om mee te kunnen met het niveau van de Champions League.”

“Hun opslagen waren sterk en heel gevarieerd”, beaamde Dennis Deroey. “We wisten dat dit geen gemakkelijke wedstrijd zou worden. In Frankrijk krijgen ze vaker met dit krachtig volleybal te maken. Het duurde een beetje vooraleer we ons konden aanpassen, maar ik had de indruk dat het steeds beter ging. In de tweede set gingen we mee tot 10-10, in de derde set tot 15-15. We trachten ons op te trekken aan de positieve punten, maar we zijn niet blind voor de fouten die er toch gemaakt zijn.”

Volgende week trekt de West-Vlaamse ploeg naar Lissabon. Het Knack-team is gewaarschuwd na het eerste resultaat van de Portugezen tegen Lube Civitanova. “Na onze nederlaag van vandaag is de volgende opdracht tegen Benfica meteen cruciaal”, beseft de libero van Roeselare. “De druk om te presteren is groot. Punten halen is een must.”