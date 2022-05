Roeselare is na nieuwe demonstratie voor dertiende maal kampioen: “Play-offs op een indrukwekkende manier afgewerkt”

Bij de vorige krachtmeting tussen Menen en Roeselare was het Sander Depovere die de match deed kantelen. In deze derde confrontatie zorgde Märt Tammearu vanaf de servicelijn voor een ware ravage bij de zichtbaar vermoeide spelers uit Menen. Beide bankzitters van Roeselare hebben dus ruim hun aandeel gehad in de titelstrijd. Maar wat de ‘starting six’ drie finalewedstrijden lang toonde, was ook van een bijzonder hoge kwaliteit. Het leek soms op demonstratievolleybal. “Deze play-offs hebben we op een indrukwekkende manier afgewerkt”, geniet Roeselare-coach Steven Vanmedegael nog na. “Verschillende kwaaltjes speelden hun rol tijdens de periode dat het even wat minder ging. Dankzij het harde werk, dag in dag uit, zijn we er sterk uitgekomen. Dat is bewonderenswaardig.”