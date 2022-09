Roeland Sucaet (KVE Aalter): “Ons te makkelijk laten aftroeven bij standaardsituaties”

“We begonnen gretig aan de wedstrijd en in het eerste kwartier had de tegenstander het moeilijk met het tempo dat we er aanhielden. Via Jelte De Coninck en Jens Hoornaert kwamen de kansen er ook om op voorsprong te klimmen. Halverwege de eerste helft lieten we ons evenwel aftroeven bij een hoekschop en wat later slikten we een tweede doelpunt. Andermaal op hoekschop. Op slag van rust is te vermijden balverlies de inleiding op een snelle omschakeling van Roeselare-Daisel en met een 0-3 op het bord weet je dat de wedstrijd zo goed als gespeeld is.”

Betere tweede helft

Na de rust probeerde Aalter vruchteloos het tij te doen keren. Sucaet was niet ontevreden over die tweede helft. “Al bij al hebben we een goede tweede helft neergezet. Voetballend waren we de betere ploeg en na een eerste tegentreffer via Jens Hoornaert kwamen we zelfs dicht bij de 2-3. De aansluitingstreffer bleef uit en de zege van Roeselare-Daisel kwam niet in gevaar. Conclusie is dat we ons te makkelijk lieten aftroeven bij standaardsituaties.”

Geen conclusies

Al te veel conclusies wil Sucaet na deze nederlaag niet trekken. “We voetbalden niet slecht, maar spelhervattingen nekten ons. Verwijten kan ik mijn spelers niet maken. Het tempo lag bij momenten hoog, we speelden voldoende zuiver en ook qua intensiteit zat het wel goed. Maar we gaan er lessen moeten uit trekken. Volgende week trekken we naar Jong Lede, een ploeg van ons kaliber. Ook die wedstrijd zal bepaald worden door details en we mogen zeker niet vervallen in de fouten die we dit weekend maakten.”

